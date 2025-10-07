'Pembe Top' 12 yaşında: Hava atışı bu kez Birce Akalay’da

Her yıl dünyada yaklaşık 2,3 milyon yeni vaka ile en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor.

Toplum sağlığını küresel ölçekte yakından ilgilendiren bu hastalığa dikkat çekmek ve düzenli taramaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla, her yıl ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılıyor.

2014 yılında başlatılan “Pembe Top Sahada” projesi ekim ayında herkesi erken tanı farkındalığına davet ediyor.

PEMBE TOP BU KEZ BİRCE AKALAY'IN ELİNDE

Projenin 12’nci yılında ikonik hava atışı 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.30’da, Anadolu Efes – Panathinaikos maçında gerçekleşecek. Pembe Top bu yıl projenin gönüllü destekçisi Birce Akalay’ın elinden havalanacak.

"ZAMANI DURDURAMAYIZ, AMA SEVDİKLERİMİZLE GEÇİRECEĞİMİZ ZAMANI KORUYABİLİRİZ"

Projenin bir başka gönüllü destekçisi, fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ın stüdyosuna Pembe Top ile giren Birce Akalay, farkındalık mesajı için kamera karşısına geçti.

Pembe Top Sahada projesinde yer alarak kadınlara erken tanı mesajlarını ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Birce Akalay, “Meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor ancak erken teşhis sayesinde yüzde 90’ın üzerinde iyileşme mümkün olabiliyor. Hayat kurtaran bu değerli bilginin yaygınlaştırılması için projede yerimi aldım. Farkındalığın ikonu haline gelen Pembe Top bu yıl benim ellerimden havalanacak ve bu yılki görevini benim aracılığımla yerine getirecek. Proje ile kadınların sağlık yolculuğunun bir parçası olabilmek çok değerli. Unutmayalım; zamanı durduramayız ama düzenli kontrollerle sevdiklerimizle geçireceğimiz zamanı koruyabiliriz” dedi.