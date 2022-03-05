Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü canlandıran kişi, Yargı'nın oyuncusu çıktı
Netflix'te yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü kimin canlandırdığı merak konusu oldu. Atatürk'ü canlandıran oyuncunun Yargı dizisinde oynayan Hakan Dinçkol olduğu öğrenildi. Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu 'Pera Palas'ta Gece Yarısı', 3 Mart Perşembe günü izleyicilerle buluşmuştu.
Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, izleyiciyle buluşmaya başladı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizide Mustafa Kemal Atatürk sahnesi dikkat çekti.
YARGI'NIN YILDIZI ÇIKTI
Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zamanda yolculuğa çıkan gazeteci Esra, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıyor. Atatürk'ü karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Esra, kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bir suikastin ortasında buluyor.
Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Cüneyt karakterine hayat veren Hakan Dinçkol canlandırdı.
"ATATÜRK'Ü OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
Instagram hesabından dizideki fotoğraflarını paylaşan Dinçkol, "Bu rüyanın içinde olup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayabilmek benim için büyük gurur. Kamera önünde ve arkasında harika işler çıkaran bütün ekibe sonsuz sevgiler teşekkürler" dedi.
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