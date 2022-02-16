Hazal Kaya başrolde: Atatürk konulu 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinden yeni fragman

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:19

Hazal Kaya'nın canlandırdığı ‘Esra’ adlı genç gazetecinin, hakkında yazı yazmak için gittiği, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Mustafa Kemal Atatürk, Agatha Christie, Alfred Hithcock gibi isimleri ağırlayan Beyoğlu'nun ünlü oteli Pera Palas'ta konaklaması sırasında odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Atatürk’e karşı düzenlenen bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu edinen Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan yeni bir fragman yayınlandı.

BoxOffice Türkiye’nin aktardığı habere göre; dizi, 3 Mart'tan itibaren Netflix ekranlarında olacak. Otel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretleri sırasında konakladığı 101 numaralı odayı doğumunun 100. yılında müze oda haline getirmişti.

Yayınlanan yeni fragmanda, Tansu Biçer tarafından canlandırılan otelin karşılama görevlisinin zaman yolculuğu sırasında gazeteci Esra'ya yol göstericilik yaptığı görülüyor. Hazal Kaya ve Tansu Biçer'in yanı sıra dizinin kadrosunda Selahattin Paşalı, Engin Hepileri gibi ünlü oyuncular ile Clare Louise Frost, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi yabancı isimler yar alıyor.

İşte senaryosu Elif Usman tarafından yazılan, yönetmenliğini Emre Şahin'in yaptığı Pera Palace'ta Gece Yarısı dizisinin yeni fragmanı…