Perihan Savaş yaşadığı travmayı yıllar sonra anlattı: '13 yaşında evlendirildim'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:38

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:38

Başarılı projelerde yer almış olan usta oyuncu Perihan Savaş, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının konuğu oldu. Meslek hayatıyla ilgili içten açıklamalarda bulunan Savaş, çalışmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak "Çalıştığım süre taze kalabiliyorum. Çalışmadığım zaman çöküyorum. Bazen çok sıkılıyorum, 'bir süre çalışmayayım' diyorum ama bu maksimum 10 gün sürüyor" dedi.

Savaş, rollerinde tekrara düşmemek adına yaptığı çalışmalardan da bahsederek, "İnandığın projede yer almak çok önemli. Çok araştırıyorum, kendimi hep yenilemeye çalışıyorum. Çok film izliyorum, kitap okuyorum. Yaşadığınız sürece hayata bakışınız rolünüze de etki ediyor" ifadelerini kullandı.

ANNELİK VE AİLE ÜZERİNE DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden bir kızı Zübeyde Melek ve Yılmaz Zafer'den bir oğlu Savaş Zafer olduğunu belirten Perihan Savaş, annelik hakkında duygusal açıklamalar yaptı. Savaş, "Menfaatsiz sevginin en güzel duygusu annelik. Onun için hep en iyisini diliyorsun" dedi.

Ailesi hakkında da konuşan Savaş, "Babam diş hekimiydi, annem tutucu bir kadındı. Hiçbir şeye izin vermezdi, peşimi hiç bırakmazdı. Babamın bana desteği çok oldu" dedi. Ünlü oyuncu, annesinden çekindiğini ve Çukur dizisinde canlandırdığı "Sultan" karakterinde annesinden esinlendiğini ifade etti.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK HAKKINDA

Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanıştığını belirten Savaş, neden 13 yaşında evlendiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Ziya askeri okulda okuyordu. Ama hiç istemedi, okuldan çıkmak için evlenmesi gerekiyordu. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyordu, beni istemeye geldiler. Hatta babam beni destekliyor diye onunla konuşmadılar bir yıl. Biz izin almak için mahkemeye falan çıktık. Ben de annemin baskısından kurtulmak için 'evet' dedim."

Savaş, evliliğinin nasıl sona erdiğine dair de konuşarak, "Ayrı ayrı evlerde kaldık Allah'tan... Bana 'tiyatrodan ayrılacaksın' deyince de zaten evlilik de kafamda bitti" ifadeleriyle sözlerine son verdi.