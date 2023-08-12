Yayınlanma: 12.08.2023 - 22:53

Güncelleme: 12.08.2023 - 22:53

Perihan Savaş, Dile Taşı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, Perihan Savaş'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisiyle ekranlara dönen Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Perihan Savaş 1949 yılında Adana'da doğdu. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Perihan Savaş ilkokulu Adana'da, ortaokulu İstanbul'da okudu. 1966 yılında ilk sinema filmi olan "Son Kurban"da rol aldı. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrıldı.

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yaptı.

PERİHAN SAVAŞ EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Perihan Savaş'ın şu anda evli değildir. Akrep burcu olan Perihan Savaş, 165 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

PERİHAN SAVAŞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1971: Şehzade Sinbad Kaf Dağında

1972: Namus

1972: Malkoçoğlu Kurt Bey

1972: Vur

1972: Korkusuz Beşler

1972: Aşka Selam Kavgaya Devam

1972: Atmaca Mehmet

1972: İyi Döverim Kötü Severim

1972: Katerina 72

1972: Para

1972: Kanlı Değirmen

1972: Serseri Kral

1972: Sev Dedi Gözlerim

1973: Gülerken Ağlayanlar

1973: Kuşçu

1973: Nefret

1973: Yemin

1973: Yedi Evlat İki Damat

1973: Soğukkanlılar

1973: Kızın Varmı Derdin Var

1973: Bebek Yüzlü

1973: Çaresizler

1974: Hostes

1974: Taşralı Kız

1974: Dertler Benim Olsun

1974: Gerçek

1974: Çılgın Arzular

1974: Evet mi Hayır mı

1974: Zafer Kartalları

1974: Bedrana

1974: Sevmek

1974: Sezercik Küçük Mücahit

1974: Esir Hayat

1974: Sensiz Yaşanmaz

1975: Çapkın Kızlar

1975: Deli Kız

1975: İntihar

1975: Kader Yolcuları

1975: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

1975: Bitirimler Sınıfı

1976: Silahlara Veda

1976: Perişan

1976: Analar Ölmez

1976: İki Kızgın Adam

1976: Sevdalılar

1976: Elmanın Alına Bak

1977: Satılmış Adam

1977: Silah Arkadaşları

1977: Sevgili Oğlum

1977: Şeref Sözü

1978: Yıkılış

1978: Lekeli Melek

1978: Kılıç Bey

1978: Çilekeş

1978: Ölüm Görevi

1979: Fırat

1979: Kara Çadırın Kızı

1979: Kara Yazma

1979: Yuvasız Kuşlar

1979: Köşe Kapmaca

1980: Ayrılık Kolay Değil

1980: Yarabbim

1980: Çile

1981: Seni Yakacaklar

1982: Amansızlar

1982: Yalan

1984: Kaşık Düşmanı

1985: Alkol

1985: Keriz

1985: Kırlangıç Fırtınası

1985: Sosyete Şaban

1985: Acı Yaşam

1986: Su

1986: Aşk ve Kin

1986: Hastahane

1986: Bir Daha Umut

1986: En Büyük Babam

1986: Tokat

1987: Arkadaşım ve Ben

1987: Cennet Gözlüm

1987: Sis

1987: Toprağın Gelini

1987: Yarınsız Adam

1987: İpekçe

1987: Mevsim Sonu / Ölesiye Sevmek

1987: Sevgi Dünyası

1987: Allı Gelin

1988: Yaşarken Ölmek

1988: Arka Evin İnsanları

1988: Sapık Kadın

1989: Bekleyiş

1989: Karılar Koğuşu

1989: El Kızı

1989: Minyeli Abdullah

1989: Gizli Oyun

1990: Minyeli Abdullah 2

1990: Kiralık Anne

1990: Oy Bebek

1991: Acılar Ve Arzular

1992: Sevdaların Ölümü

1996: Köpekler Adası

2000: Gelinlik Kız

2000: Savunma

2003: Evlat

2004: Çalınan Ceset

2005: Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç

2006: Eve Dönüş

2007: İstiklal: Söğütlü Hacer Ana

2011: Hop Dedik: Deli Dumrul

2011: Takım: Vatan Sana Canım Feda

2013: Dursun Çavuş

2013: Size Deniz Getireceğim

2014: Gulyabani

2014: Zaman Makinesi

2016: Aşkın 5 Hali

2018: Yalnız Hayaller Kaldı

2018: Gerçek Kesit: Manyak

2018: Kafalar Karışık

2024: Aşk Mevsimi

2024: Sen Büyümeye Bak

PERİHAN SAVAŞ ROL ALDIĞI DİZİLER VE TV PROGRAMLARI

1986: Olacak O Kadar

1991: Yarına Gülümsemek

1991: Kalbin Sesi

1992: Mahallenin Muhtarları

1995: Gökkuşağı

1996: Sevda Kondu

1996: Anılardaki Sevgili

1997: Ana Kuzusu

1997: Kılıbıklar Mahallesi

2000: Karakolda Ayna Var

2000: Savunma

2000: Kimyacı

2001: Sultan

2002: Yalanın Batsın

2002: Kardelen

2002: Sırlar Dünyası

2003: Umutların Ötesi

2004: Fırtına Hayatlar

2004: Kendini Bırak Gitsin

2004-2007: Büyük Buluşma

2004: Gece Yürüyüşü

2004: Harput Güneşi

2005: Yanık Koza

2005: Beşinci Boyut

2006: Şarkılar Susmasın

2006-2007, 2008-2010: Yaprak Dökümü

2007: Eksik Etek

2007: Hakkını Helal Et

2008: Gazi

2011: Sırat

2011: Leyla ile Mecnun

2012: Yamak Ahmet

2013: Osmanlı'da Derin Devlet

2015: Bedel

2016: Girdap

2016: İste Benim Stilim

2017-2021: Çukur

2021-2022: Elkızı

2021: Menajerimi Ara

2021: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2022-2023: İyilik

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