Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisiyle ekranlara dönen Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Dilek Taşı dizisiyle ekranlara dönen Perihan Savaş'ın hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler merak konusu oldu. Peki, Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisiyle ekranlara dönen Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Perihan Savaş, Dile Taşı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, Perihan Savaş'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisiyle ekranlara dönen Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?
Perihan Savaş 1949 yılında Adana'da doğdu. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Perihan Savaş ilkokulu Adana'da, ortaokulu İstanbul'da okudu. 1966 yılında ilk sinema filmi olan "Son Kurban"da rol aldı. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrıldı.
1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yaptı.
PERİHAN SAVAŞ EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Perihan Savaş'ın şu anda evli değildir. Akrep burcu olan Perihan Savaş, 165 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.
PERİHAN SAVAŞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1971: Şehzade Sinbad Kaf Dağında
1972: Namus
1972: Malkoçoğlu Kurt Bey
1972: Vur
1972: Korkusuz Beşler
1972: Aşka Selam Kavgaya Devam
1972: Atmaca Mehmet
1972: İyi Döverim Kötü Severim
1972: Katerina 72
1972: Para
1972: Kanlı Değirmen
1972: Serseri Kral
1972: Sev Dedi Gözlerim
1973: Gülerken Ağlayanlar
1973: Kuşçu
1973: Nefret
1973: Yemin
1973: Yedi Evlat İki Damat
1973: Soğukkanlılar
1973: Kızın Varmı Derdin Var
1973: Bebek Yüzlü
1973: Çaresizler
1974: Hostes
1974: Taşralı Kız
1974: Dertler Benim Olsun
1974: Gerçek
1974: Çılgın Arzular
1974: Evet mi Hayır mı
1974: Zafer Kartalları
1974: Bedrana
1974: Sevmek
1974: Sezercik Küçük Mücahit
1974: Esir Hayat
1974: Sensiz Yaşanmaz
1975: Çapkın Kızlar
1975: Deli Kız
1975: İntihar
1975: Kader Yolcuları
1975: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
1975: Bitirimler Sınıfı
1976: Silahlara Veda
1976: Perişan
1976: Analar Ölmez
1976: İki Kızgın Adam
1976: Sevdalılar
1976: Elmanın Alına Bak
1977: Satılmış Adam
1977: Silah Arkadaşları
1977: Sevgili Oğlum
1977: Şeref Sözü
1978: Yıkılış
1978: Lekeli Melek
1978: Kılıç Bey
1978: Çilekeş
1978: Ölüm Görevi
1979: Fırat
1979: Kara Çadırın Kızı
1979: Kara Yazma
1979: Yuvasız Kuşlar
1979: Köşe Kapmaca
1980: Ayrılık Kolay Değil
1980: Yarabbim
1980: Çile
1981: Seni Yakacaklar
1982: Amansızlar
1982: Yalan
1984: Kaşık Düşmanı
1985: Alkol
1985: Keriz
1985: Kırlangıç Fırtınası
1985: Sosyete Şaban
1985: Acı Yaşam
1986: Su
1986: Aşk ve Kin
1986: Hastahane
1986: Bir Daha Umut
1986: En Büyük Babam
1986: Tokat
1987: Arkadaşım ve Ben
1987: Cennet Gözlüm
1987: Sis
1987: Toprağın Gelini
1987: Yarınsız Adam
1987: İpekçe
1987: Mevsim Sonu / Ölesiye Sevmek
1987: Sevgi Dünyası
1987: Allı Gelin
1988: Yaşarken Ölmek
1988: Arka Evin İnsanları
1988: Sapık Kadın
1989: Bekleyiş
1989: Karılar Koğuşu
1989: El Kızı
1989: Minyeli Abdullah
1989: Gizli Oyun
1990: Minyeli Abdullah 2
1990: Kiralık Anne
1990: Oy Bebek
1991: Acılar Ve Arzular
1992: Sevdaların Ölümü
1996: Köpekler Adası
2000: Gelinlik Kız
2000: Savunma
2003: Evlat
2004: Çalınan Ceset
2005: Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç
2006: Eve Dönüş
2007: İstiklal: Söğütlü Hacer Ana
2011: Hop Dedik: Deli Dumrul
2011: Takım: Vatan Sana Canım Feda
2013: Dursun Çavuş
2013: Size Deniz Getireceğim
2014: Gulyabani
2014: Zaman Makinesi
2016: Aşkın 5 Hali
2018: Yalnız Hayaller Kaldı
2018: Gerçek Kesit: Manyak
2018: Kafalar Karışık
2024: Aşk Mevsimi
2024: Sen Büyümeye Bak
PERİHAN SAVAŞ ROL ALDIĞI DİZİLER VE TV PROGRAMLARI
1986: Olacak O Kadar
1991: Yarına Gülümsemek
1991: Kalbin Sesi
1992: Mahallenin Muhtarları
1995: Gökkuşağı
1996: Sevda Kondu
1996: Anılardaki Sevgili
1997: Ana Kuzusu
1997: Kılıbıklar Mahallesi
2000: Karakolda Ayna Var
2000: Savunma
2000: Kimyacı
2001: Sultan
2002: Yalanın Batsın
2002: Kardelen
2002: Sırlar Dünyası
2003: Umutların Ötesi
2004: Fırtına Hayatlar
2004: Kendini Bırak Gitsin
2004-2007: Büyük Buluşma
2004: Gece Yürüyüşü
2004: Harput Güneşi
2005: Yanık Koza
2005: Beşinci Boyut
2006: Şarkılar Susmasın
2006-2007, 2008-2010: Yaprak Dökümü
2007: Eksik Etek
2007: Hakkını Helal Et
2008: Gazi
2011: Sırat
2011: Leyla ile Mecnun
2012: Yamak Ahmet
2013: Osmanlı'da Derin Devlet
2015: Bedel
2016: Girdap
2016: İste Benim Stilim
2017-2021: Çukur
2021-2022: Elkızı
2021: Menajerimi Ara
2021: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2022-2023: İyilik
Yakında: Dilek Taşı
Yakında: Kimler Geldi, Kimler Geçti
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