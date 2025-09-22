Kamuoyunun 'ROK' olarak tanıdığı televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez evlendiği öğrenildi. Peki, Pınar Ayaz kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz kaç yaşında, nereli?

PINAR AYAZ KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Ayaz, pilates antrenörüdür. Türkiye Jimnastik Federasyonu’na bağlı Pilates Antrenörü olarak görev yapan Ayaz, hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla tanınıyor. Pınar Ayaz’ın kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmasa da 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.