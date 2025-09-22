Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 11:05:00
Kamuoyunda 'ROK' olarak bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü. Peki, Pınar Ayaz kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz kaç yaşında, nereli?

PINAR AYAZ KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Ayaz, pilates antrenörüdür. Türkiye Jimnastik Federasyonu’na bağlı Pilates Antrenörü olarak görev yapan Ayaz, hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla tanınıyor. Pınar Ayaz’ın kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmasa da 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

