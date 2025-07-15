Akademisyen, edebiyatçı, çevirmen Pınar Kür yaşamını yitirdi. Peki, Pınar Kür kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Pınar Kür neden öldü? Pınar Kür eserleri...

PINAR KÜR KİMDİR?

Havva Pınar Kür 15 Nisan 1943 yılında Bursa'da doğdu. Annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı

"Asılacak Kadın" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatıldı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü. Pınar Kür Özel Arşivi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'ndadır.

PINAR KÜR ÖZEL HAYATI

Oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden babası gibi oyuncu olan oğlu Emrah Kolukısa dünyaya geldi.

PINAR KÜR ESERLERİ

Romanları

Yarın Yarın (1976) (Sami Güçlü tarafından 1987 yılında filme çekildi.)

Küçük Oyuncu (1977)

Asılacak Kadın (1979) (Başar Sabuncu tarafından 1986 yılında filme çekildi.)

Bitmeyen Aşk (1986)

Bir Cinayet Romanı (1989)

Sonuncu Sonbahar (1992)

Cinayet Fakültesi (2006)

Beşpeşe (2004) - Bülent Erkmen'ın tasarım ve konsepti yaptığı roman projesinde sırasıyla Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker devam ettirdi ve Pınar Kür sonlandırdı.

Sadık Bey (2016)

Öykü kitapları

Akışı Olmayan Sular (1983) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Bir Deli Ağaç (1992)

Hayalet Hikâyeleri (2004)

Söyleşi kitabı

Aşkın Sonu Cinayettir - Mine Söğüt - 2006 - Pınar Kür ile söyleşi.

Çeviri

Theo'ya Mektuplar / Vincent van Gogh (Yapı Kredi Yayınları, 1996) ISBN 978-975-363-551-6

Vişnenin Cinsiyeti - Jeanette Wİnterson - (Sexing the Cherry)

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Aç Sınıfın Laneti

Ademden Önce - Jack London

Tutku - Jeanette Winterson (The Passion)

Yabancı Kucak - Ian McEwan (The Comfort of Strangers)

Geniş Geniş Bir Deniz - Jean Rhys - (Wide Sargasso Sea)

Dalda Duran Kuşlar - Jean Rhys - (Öykülerinden seçmeler)

Günaydın Geceyarısı - Jean Rhys - Goodmorning Midnight

Karanlıkta Yolculuk - Jean Rhys - (Voyage in the Dark)

Dörtlü - Jean Rhys - (Quartet)

Karanlıkta Kahkaha - Vladimir Nobakov - (Laughter in the Dark)

Şaklaban - Morris West

Ailenin Laneti - Dashiel Hammet

Yunus İnsanlar - Tırsten Krol

Doğmamış Çocuğa Mektup

Durulmayan Bir Kafa - Kay Redfield Jamison