Shakira'nın 'Fas' paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, resmi Twitter hesabından Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas için bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu.
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olurken "Atlas Aslanları"nın tarihi zaferi büyük yankı buldu.
Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, "Waka şaka" adlı şarkısında geçen "Bu kez Afrika için" anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.
İşte, ünlü yıldızın büyük ses getiren paylaşımı...
Shakira, paylaşımında, Fas bayrağı ve alkışlar emojisi kullanarak "This time for Africa!!" dedi.
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