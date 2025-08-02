Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Polis Meslek Yüksekokulları 2025 yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, Polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO başvuru şartları neler?

2025 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 yıllık ön lisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksekokulları için başvurular 2-6 Ağustos tarihleri arasında "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek yapılacak. Başvurular 2 Ağustos Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla alınabilecek.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?