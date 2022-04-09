'Porno izleme' işine 24 saatte rekor başvuru
ABD'de bir şirketin, istatistik toplamak için porno film izleyecek çalışan arama ilanına 24 saat içinden 30 binden fazla başvuru yapıldı. İlanda insanların işinin ‘porno izleme’ ve analiz etme olduğu belirtildi.
ABD merkezli Bedbible şirketi, bir kişiyi porno izleyip
analiz etmesi için istihdam edecek. İş ilanına 48 saatte 31 bin kişi başvurdu.
İşe alınan kişinin filmlerde kullanılan pozisyonları,
filmlerin uzunluklarını, kadın-erkek oranını ve saç renklerini kaydetmesini
istiyor.
Yarı zamanlı işi alan kişiye saatte 20 dolar verilecek.
Seçilen kişinin toplamda 50 saat çalışması istenecek, yani işi tamamladığında
en çok izlenen 100 porno filmini incelemek için bin dolar alacak.
İSTATİSTİKLER RAPORDA KULLANILACAK
Bedbible, toplanan istatistikleri hazırlayacakları bir raporda
kullanacaklarını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, "En çok izlenen 100
videodaki en yaygın seks pozisyonlarını keşfederek insanların porno tercihleri
konusunda isabetli bir temsil oluşturmak istiyoruz" denildi.
Şirket, ilanı açtıktan sonra gelen yoğun talep üzerine 24
saat içinde yapılan başvurunun 30 bini geçtiğini duyurdu.
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