İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiriliyor

08 Şubat 2022 Salı, 09:55

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İngiltere'de yeni internet güvenliği yasalarınca, porno sitelerinin, kullanıcıların yaşlarını yasal olarak doğrulaması gerekecek.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağının bir parçası olan yönetmelik, çocukların sansürsüz içeriklerden daha iyi korunmasını amaçlıyor.

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılardan, 18 ya da daha büyük olduklarını ispat etmeleri istenecek. Bunun için, kredi kartı bilgileri ya da üçüncü taraf bir hizmet kullanılabilecek.

Bu koşulları sağlamayan porno sitelerine ise küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.

Yasanın gelecek aylarda Parlamento'ya sunulması bekleniyor.

Çocukların güvenliği konusunda kampanya yürüten gruplar, reşit olmayanların pornografik içeriklere erişmesinin çok kolay olduğu korkusuyla, uzun süredir porno sitelerinde yaş doğrulaması çağrısında bulunuyor.

Araştırmalara göre, İngiltere'de 11-13 yaş arasındaki çocukların yarısı bir noktada porno izliyor.

Çocuklarla çalışan uzmanlar ise bunun çocuklara sağlıksız cinsellik bilgiler verdiğini, onları istismarcılara karşı risk altına soktuğunu ve muhtemelen istismarı bildirmelerini engellediğini söylüyor.

Yaş doğrulama planını açıklayan İngiltere Dijital Ekonomi Bakanı Chris Philp, "Ebeveynler, çocuklarının bu tür içerikleri görmemesi konusunda gönül rahatlığını hak ediyor" dedi.

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İngiltere'de iletişim denetleme kurumu Ofcom, kurallara uymayan web sitelerine para cezası verebilmenin yanı sıra, bu sitelerin Birleşik Krallık'taki erişimlerini de kısıtlayabilecek.

Söz konusu sitelerinin yöneticileri, Ofcom ile uzlaşmamaları durumunda ise cezai yükümlülük altına girebilecek.

Daha önce benzer bir kural içerikleri kullanıcıları tarafından oluşturulmuş ticari porno siteleri için geçerliyken, şimdi tüm ticari porno sitelerini kapsayacak.

Çocukların korunması için çalışan İngiliz vakfı olan Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Birliği'nden (NSPCC) Andy Burrows, yasayı memnuniyetle karşıladı ancak yeterince kapsayıcı olmadığını belirtti.

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"Hükümet, çocukları pornografiden korumak için yapılan çağrıları dinledi" diyen Burrows, ancak uygulamanın çocuklara zararlı içeriğe karşı kapsamlı koruma sağlamada yetersiz kaldığı görüşünü savundu ve uygulamanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Söz konusu kurala nasıl uyacaklarına şirketler karar verecek. Ancak Ofcom da şirketlere bazı tavsiyelerde bulunabilecek.

Ancak hükümet, yaş doğrulama esnasında veri güvenliğine dikkat çekerek, şirketlerin gereği olmayan verileri işlememesi veya saklamaması gerektiğini ifade ediyor.

Çevrimiçi bahis gibi sektörlerde yaş doğrulama teknolojisi yaygın olsa da, hala veri güvenliği riski oluşturduğuna dair bazı korkular var.

Kampanyacılar, porno sitesi kullanıcıları bilgilerini içeren veritabanlarının, büyük bir bilgisayar korsanlığı hedefi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İnternette gizlilik haklarının korunması için çalışan kuruluş Open Rights Group'tan Jim Killock, BBC'ye verdiği demeçte, "Bu teklifte porno izleyecek olan insanların verilerinin korunacağına dair hiçbir belirti yok" dedi.

Killock, "Gizlilik ve güvenlikle ilgili bazı temel aynı hataların tekrar yapılmak üzere olabileceğini varsaymalıyız" ifadelerini kullandı.

Yaş Doğrulama Sağlayıcıları Derneği'nin Direktörü Iain Corby ise "Yetişkinler, çocukları içeriklerden korunurken kendilerinin gizliliklerinin korunacağından emin olabilirler" diye konuştu.