Porno sitesi kurucusu, FBI'ın 'En çok aranan 10 kaçak' listesinde: 'Türkiye'de de olabilir'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:15

ABD'de Güney California Bölge Başsavcısı Vekili Randy Grossman; porno sitesi kurarak seks ticareti yapan ve izini kaybettiren Michael James Pratt'in cezasını çekmesi ve mağdurların adalete kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'ZORLA SÖZLEŞME İMZALATTIRDI'

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; GirlsDoPorn ve GirlsDoToys adlı sitelerle ilgili ilk dava 2016'da açılmıştı.

Zamanla üst üste gelen tazminat davalarında sitelerin porno içerik üretmesine rağmen modellik reklamları vererek kadınları kandırdığı, zorla sözleşme imzalattığı ve tehdit ettiği öne sürülmüştü.

FBI'ya göre kadınlara videoların sadece özel şekilde dağıtılacağı söylense de görüntüler internette yayımlanmıştı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Haziran 2021'deyse GirlsDoPorn için 2013-2017 arasında oyunculuğun yanı sıra "oyuncu işe alımı" da yapan Ruben Andre Garcia, hakkında açılan tehdit ve seks ticareti davasında 20 yıl hapis cezası almıştı.

GirlsDoPorn'un, Ocak 2020'de davası sonuçlanan 22 kadına toplamda 13 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verilmişti.

Sitenin diğer kurucuları Matthew Isaac Wolfe ve Valerie Moser gibi kişiler seks ticaretinden suçlu bulunmuştu. Ancak 39 yaşındaki Pratt, 2019'da kaçarak izini kaybettirmişti.

TÜRKİYE'DE DE OLABİLİR

Pratt'in bulunmasını sağlayacak bilgiler paylaşana 2020'de 10 bin, 2021'de 50 bin dolar vaat eden FBI, bu miktarı 100 bin dolara çıkardı.

Yeni Zelandalı kaçağın Türkiye, İtalya, Avustralya, İspanya, Portekiz, Singapur, Japonya, Şili veya Fransa'da bağlantıları olduğu ve buralarda saklanabileceği belirtiliyor.

FBI ajanı Stacey Moy, bir başka kişiyi mağdur etmeden Pratt'i yakalamak istediklerini söyledi.

Pratt ayrıca "En çok aranan 10 kaçak" listesine alındı. Listede "Kripto Kraliçe" Ruja Ignatova ve ünlü suç örgütlerinden Mara Salvatrucha 13'ün (MS-13) liderlerinden Yulan Adonay Archaga Carias var.