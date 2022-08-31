Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, bir zamanlar "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" olarak anılıyordu. Ölümünün 25. yılında, Diana'nın yaşamına objektiflere yansıyan kareleriyle bakıyoruz.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:59
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Princess Of Wales In Hong Kong Wearing An Outfit Described As The Elvis Look Designed By Fashion Designer Catherine Walker
Getty Images

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, bir zamanlar "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" olarak anılıyordu.

Ölümünün 25. yılında, Diana'nın yaşamına objektiflere yansıyan kareleriyle bakıyoruz.

A young Lady Diana Spencer in her pram at Park House, Sandringham in Norfolk, 1963
Getty Images

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de İngiltere Norfolk'taki Sandringham yakınlarında doğdu.

İngiltere'de soylu sınıfın bir üyesi olarak dünyaya geldi, Althorp Vikont'unun en küçük kızıydı.

Anne ve babası 1969'da boşandıktan sonra sık sık ebeveynlerinin Northamptonshire ve İskoçya'daki evleri arasında seyahat etmek zorunda kaldı.

A young Lady Diana Spencer
Getty Images

Diana ilk olarak bir kolejde eğitim aldı. Ardından 1974'ten itibaren Kent bölgesinde yatılı okulda okudu.

1977'te burayı terk ederek İsviçre'de bir okula kaydoldu, ertesi yılın Paskalya ayında da burayı bıraktı.

Lady Diana Spencer, later to become Princess Diana, Princess of Wales pictured at the kindergarten at St. George's Square, Pimlico, London, where she works as a teacher, 18th September 1980
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Okul sonrası Londra'da dadılık yaptı. Bir anaokulunda asistanlıkla devam etti.

Galler Prensi ile arkadaşlıklarının daha ciddi bir hal aldığına dair söylentiler yayılmıştı bile.

Bu andan itibaren basın ve televizyonlar onu çevrelemeye ve her adımını takip etmeye başladılar.

Prince Charles And Lady Diana Spencer (later To Become Princess Diana) At Buckingham Palace On The Day Of Announcing Their Engagement
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24 Şubat 1981'de Prens Charles ve Lady Diana Spencer, Buckingham Sarayı'nda nişanlandıklarını resmen açıkladılar.

The Prince and Princess of Wales pose on the balcony of Buckingham Palace on their wedding day, with the Queen and some of the bridesmaids, 29th July 1981
Getty Images

"Yüz yılın düğünü" olarak adlandırılan bir törenle, Diana ile Prens Charles, 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde evlendi. Tören televizyonlarda gösterildi ve tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Buckingham Sarayı'ndan katedrale kadar 600 bin civarı kişi o anlara tanıklık etmek için toplandı.

Diana Princess of Wales with Prince Charles and Prince William posing for a photo call on the lawn of Government House in Auckland in 1983
Getty Images

Diana her zaman büyük bir aile özlemi duydu. Evliliklerinin ilk yılında, 21 Haziran 1982'de oğlu Prens William dünyaya geldi.

Çocuklarının, kraliyet teamülleri izin verdiği ölçüde "normal" bir şekilde yetişmelerini istedi.

September 16: Prince Charles & Princess Diana With The Newly Born Prince Henry (harry) Outside The Lindo Wing
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1984'ün 15 Eylül'ünde, William'ın bir kardeşi oldu: Prens Harry.

Prince William (left) Princess Diana, Prince Harry on a skiing trip together
Getty Images

Oğulları özel öğretmenler tarafından eğitilmedi, diğer çocuklarla birlikte okula gittiler.

Diana çocuklarının gelişimine çok ilgili bir anne oldu.

Princess Diana Dancing with John Travolta in Cross Hall at the White House
Getty Images

ABD'ye ilk resmi ziyaretinde Prenses, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans etti.

Diana'nın şöhreti gittikçe büyüdü. Bir moda ikonuna dönüşüyordu. Kıyafetleri her zaman ilgi odağıydı.

Diana, Princess of Wales talks to patients in the AIDS unit of St Mary's Hospital, London, December 1989
Getty Images

Yardım kuruluşlarına ilgisi ve desteği de gittikçe görünür olmuştu.

AIDS hastalarının durumunu yansıtmak adına önemli bir rol üstlenmişti.

Onlarla el sıkışması, temasın tehlikeli olmadığı doğrultusunda kamuoyuna güçlü bir mesaj vermişti.

Diana, Princess of Wales, wearing a red and purple suit designed by Catherine Walker, poses alone outside the Taj Mahal on February 11, 1992 in Agra, India.
Getty Images

1980'lerin sonundan itibaren Prens Charles ile ayrı yaşamlar sürmeleri, daha da görünür oldu.

1992'deki resmi bir ziyaret sırasında Diana, Tac Mahal önünde tek başına poz veriyordu.

Bu fotoğraf, çiftin resmiyette birlikte olmaya devam etseler bile, yollarını ayırmakta olduğunun ifadesi olarak görüldü.

Diana, Princess of Wales, wearing a cream suit, holds hands with Mother Teresa following a meeting in the Bronx on June 18, 1997 in New York, NYC
Getty Images

Yaşamı boyunca Rahibe Teresa ile yakın bir iletişim içerisinde oldu.

Yardım çalışmalarıyla bilinen Rahibe Teresa, 1979'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Hayırsever rahibe, Diana'nın ölümünden 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Princess Diana (1961 - 1997) arriving at the Serpentine Gallery, London, in a gown by Christina Stambolian, June 1994
Getty Images

Ayrı geçen yılların ardından, Diana ile Charles 28 Ağustos 1996'da resmen boşandı.

Ertesi yıl Haziran ayında 79 elbisesini açık artırmayla sattı ve yardım vakıfları için 4,5 milyon dolar topladı.

Bu adım, geçmişle bağları koparmasını sembolize etti.

Diana, Princess of Wales wearing protective body armour and a visor visits a landmine minefield being cleared by the charity Halo in Huambo
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Prenses 1997'de anti personel mayınların yasaklanması çağrısında bulundu.

Aktivistler, Diana'nın kampanyaya katılımının "dönüm noktası" niteliğinde olduğunu söyledi.

Portrait of Princess Diana during her visit to Leicester to formally open The Richard Attenborough Centre for Disability and Arts.
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31 Ağustos 1997'de Dodi Al Fayed ile birlikte Ritz Paris'te yediği yemenin ardından limuzinine bindi.

Prenses'i yeni arkadaşıyla görüntülemek isteyen fotoğrafçılar tarafından takip ediliyorlardı.

Bu kovalamaca, bir alt geçitte trajediyle sonuçlandı: Ölümcül bir kaza.

Earl Spencer, Prince William, Prince Harry, Prince Charles and the Duke of Edinburgh follow the coffin to the funeral cortege of Diana, Princess of Wales as it arrives at Westminster Abbey on September 6, 1997 in London, England
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Westminster Abbey'de bir milyondan fazla kişi cenaze kortejine katıldı. Spencer ailesinin Northamptonshire'daki evine, son yolculuğunu yaptı.

Fotoğrafta, tabutunu takip edenler, soldan sağa Prens Charles, 12 yaşındaki Prens Harry, kardeşi Earl Spencer, büyük oğlu Prens William ve Edinburg Dükü Philip görülüyor.

Ölümünün 25. yılında Diana hâlâ "Halkın Prensesi" olarak hatırlanıyor.


BBC Türkçe
Prenses Diana paris Galler

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