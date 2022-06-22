Düşes Camilla, Prenses Diana hakkında yıllar sonra konuştu: 'Ne olursa olsun hayata devam etmelisin'
Prens Charles’ın Prenses Diana ile evliliğinin bitmesinden sorumlu tutulan Düşes Camilla, yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Düşes Camilla, "Bu çok zor bir durum. O kadar uzun süre incelendim ki, bununla yaşamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse her zaman hedef olmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz" dedi.
Galler Prensi Charles ile Prenses Diana 1996 yılında evliliğinin bitmişti.
Charles, Prenses Diana ile evliliği devam ederken de Düşes Camilla ile gizli ilişki yaşamış ve Diana ile evliliğinin bitmesinde Camilla'nın sorumlu tutulmuştu.
Düşes Camilla, İngiliz “Vogue” dergisine verdiği röportajda, Charles’ın Diana ile evliliği sırasında ilişki yaşadıkları iddiasına hedef olmanın ve her zaman “incelenmenin, eleştirilmenin, suçlanmanın” kolay olmadığını ifade etti.
"KİMSE HOŞLANMAZ"
Camilla, “Bu çok zor bir durum. O kadar uzun süre incelendim ki, bununla yaşamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse her zaman hedef olmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz” dedi. Ancak özellikle medyanın kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine rağmen bunun üstesinden geldiğini belirten Camilla, “Ne olursa olsun hayata devam etmelisin" ifadesini kullandı.
Charles ile Camilla’nın ilişkisi olduğu iddiası, ikilinin arasındaki samimi bir telefon görüşmesinin dökümünün 1992’de kamuoyuna sızdırılmasının ardından yoğunlaşmıştı.
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