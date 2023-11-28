‘Pucca’nın eski eşi cezaevinde: ‘Kara para aklamayarak…’

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:19

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca lakaplı Selen Pınar Işık’ın eski eşi oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Serhat Osman Karagöz sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak hapis cezası aldığını duyurdu. 18 gündür cezaevinde olduğunu dile getiren Serhat Osman Karagöz, 8 gün izne çıktığını belirtti.

Karagöz sosyal medya hesabından süreci şu sözlerle anlattı:

"Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada Instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Kişisel verilerin ihlali. İsmin kişisel veri olduğunu 2 yıl 6 ay cezadan sonra öğrendim. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim.

Gemlik benim için artık zeytinden ibaret değil. Keşke eylemlerimin ahlaki olup olmadığını onların hitap ettiği kitle belirlese. Kara para aklamayarak ceza alan tek Kâmil olarak yine zirvedeyim. Ben de isterdim ferrarim garajdan çekilsin ama kısmet. Biz bedavadan yatanlardanız.

İçeride bağımlılar adam öldürenler torbacılar sapıklar yok yok. Suçumu sorduklarında kişisel verilerin ihlali diyemiyorum. Var bizde de birşeyler diyorum. Burası çok enteresan gardiyanlara başkan diyoruz. Beni infaz kaleminde çalıştırıyorlar.

Her şey dilekçeli kantin, revir, halı saha, koğuş değişimi manav bile dilekçeli. Sabah 8 akşam 11 cezaevinde infazda çalışıyorum. Koğuş abilerim arkadaşlarım var çok konuşmam şaka yapmam dışında memnunlar. Vardiya başkanları baba gibi bazıları hem komik hem baba gibi."