Radyocu Nihat Sırdar, koronavirüse yakalandığını duyurdu

06 Ocak 2022 Perşembe, 12:44

Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Vaka sayıları dün zirveye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın 5 Ocak tarihli vaka tablosuna göre; Türkiye'de dün 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi.

Sporculardan, ünlü isimlere bir çok kişi sosyal medyadaki hesaplarından testlerinin "pozitif" çıktığını paylaştı.

Bu isimlerden biri de radyocu Nihat Sırdar. Sırdar, Twitter'daki hesabından testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı. "Bu zamana kadar iyi kaçtım aslında" ifadesini kullanan Sırdar, "Aşılarım tam, durumum iyi. Hafif bir soğuk algınlığı şeklinde geçiyor. Mevsimsel grip, domuz gribi, covid falan derken ortalık çok karışık" diye yazdı.