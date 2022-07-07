Ragıp Ertuğrul kimdir? Ragıp Ertuğrul neden hayatını kaybetti? Ragıp Ertuğrul'un cenaze töreni ne zaman?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:16

1970 doğumlu Ragıp Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İstatistik Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde tamamladı.

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi dergisinde başladığı eleştiri yazılarına, Tiyatro... Tiyatro, Tempo, T24.com ve Vatan Gazetesinde devam etti.

Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görüldü.

UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics-IATC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Oyuncu, yönetmen ve eleştirmen Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Dilek Türker’in yaşam öyküsünden hareketle "Soytariçe" adlı anlatı-romanı 2016’da okuyucuyla buluşturdu. REST Tiyatro'yu 2018'de kuran sanatçı, Türkiye prömiyeri yapan ilk prodüksiyonu Milan Kundera'nın "Jacques ile Efendisi" eseriyle Ekin Yazın Dostları'nın "Yılın Yönetmeni" ödülünü kazandı.

Ragıp Ertuğrul, 2019-2020 sezonunda Joel Pommerat’nın "Tüccarlar" adlı oyununu sahneye koydu.

RAGIP ERTUĞRUL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ragıp Ertuğrul bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ragıp Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

RAGIP ERTUĞRUL'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?



Ragıp Ertuğrul için 8 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Ertuğrul'un cenazesi, öğlen namazından sonra Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.











