"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Eşref Rüya" adlı dizide rol alan Büşra Develi'nin yeni sevgilisi Ralph Sason'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ralph Sason kimdir? Büşra Develi'nin sevgilisi Ralph Sason kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

RALPH SASON KİMDİR?

Ralph Sason, yeni neslin önde gelen şeflerinden biridir ve Bebek'in ikonik mekanı Lucca'nın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak görev yapmaktadır.

Kariyerine İtalyan fine dining restoranı Papermoon'da başlayan Sason, aynı zamanda Food Department, Bowl Department ve Taco Department gibi başarılı markaların da kurucuları arasında yer almaktadır.

RALPH SASON NERELİ?

Ralph Sason'un memleketi ya da doğum yeri bilinmiyor.