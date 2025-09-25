Rebel Wilson, yeni filmi 'Girl Group' ile hem başrolde hem de yönetmen koltuğunda

“Pitch Perfect”, “Bridesmaids” ve “Jojo Rabbit” gibi filmlerle tanınan oyuncu Rebel Wilson, yeni projesi Girl Group ile hem yazarlık hem yönetmenlik koltuğuna otururken, başrolde de yer alacak. Film, Wilson’ın ilk kez yönetmenliğini üstlendiği The Debnin ardından ikinci yönetmenlik deneyimi olacak.

Deadline’ın haberine göre, Girl Group filminde Rebel Wilson, kendi müzik grubunun yeniden birleşme turnesinden kovulan ve mahkeme kararıyla kamu hizmeti cezasına çarptırılan bir pop divasını canlandıracak. Çekimleri Londra’da devam eden projede BAFTA ödüllü Sheridan Smith ve Randall Park da rol alıyor. Ayrıca Jamie Lee O’Donnell, Guz Khan, Ashley Roberts, Melanie Chisholm, Shaznay Lewis ve Loren Gray gibi isimler de filmde yer alacak.

Wilson, filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Pitch Perfect serisinin bir parçası olduktan sonra hep benzer bir projeyi hayata geçirmek istemiştim. Girl Group, eğlenceli ve enerji dolu bir yapım; izleyicilerin sinemadan şarkı söyleyerek ve dans ederek çıkacağı türden bir film” ifadelerini kullandı.

Filmin koreografisini ise Broadway’in ünlü müzikali Wicked’in koreografı Chris Scott üstlenecek.