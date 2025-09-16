Robert Redford kimdir? Robert Redford kaç yaşında, neden hayatını kayabetti?

Usta oyuncu Robert Redford 89 yaşında yaşamını yitirdi. New York Times'ın haberine göre Redford, Utah'taki evinde uykusunda son nefesini verdi.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Robert Redford 18 Ağustos 1936 yılında Santa Monica Kaliforniya'da doğdu. 1954 yılında Van Nuys High School'u bitirdi ve beyzbol bursu ile Colorado Üniversitesine başladı. 18 yaşında annesinin ölümü nedeni ile içine düştüğü bunalım döneminde yaşadığı alkol problemi nedeniyle bursunu kaybetti. Redford üniversite bursunu kaybedince, Brooklyn'deki Pratt Enstitüsünde sahne tasarımı dalında çalışmaya başladı.

KARİYERİ

Redford'un en bilindik rolleri Butch Cassidy ve Sundance Kid, Başkanın Bütün Adamları, Belalılar, The Natural, Bulunduğumuz Yol, Benim Afrikam, Muhteşem Gatsby filmlerindedir. Redford yönetmen olarak de Ordinary People, Quiz Show, The Legend of Bagger Vance, The Horse Whisperer, The Milagro Beanfield War ve A River Runs Through It filmlerinde çalışmıştır. Ordinary People filminin yapımcılığını da üstlendi.

1950 lerin sonu ve 60'lı yıllarda Redford bazı televizyon programlarında rol aldı Bunlardan bazıları The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents (üç farklı bölümde), Maverick, Naked City, Route 66 ve Dr. Kildaredir. The Voice of Charlie Pont (ABC, 1962) dizisindeki rolü ile Emmy Ödülü'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığı aldı. Takiben Broadway sahnelerinde bazı roller aldı.

1967 senesinde Yönetmen Gene Saks'ın çektiği, Barefoot in the Park filminde Jane Fonda ile beraber rol aldı.

Broadway'deki başarılı dönemi sonrası daha büyük roller geldi. Biseksüel bir film yıldızını canlandırdığı Inside Daisy Clover (1965) ve This Property Is Condemned (1966) bunlardan ikisidir. Aynı yıllarda Jane Fonda ile yakaladıkları sinerji The Chase ve The Electric Horseman (1979) filmlerinde kendini gösterdi.

1980 yılında, Redford'un yönettiği, Ordinary People, ona en iyi yönetmen Oscar'ını kazandırmış; 1994 yapımı Quiz Show, en iyi yönetmen adaylığını getirmiş, ancak Forrest Gump filmine karşı kaybetmiştir. Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough ve Kevin Costner ile beraber, Redford en iyi yönetmen dalında Oscar alan oyuncuların arasında yer almaktadır.

1974 yılı Chase filminde yine Jane Fonda ve Marlon Brando ile birlikte oynadı. Aynı yılda The Great Gatsby adlı dram filminde Mia Farrow ile başrolleri paylaştı ve film 2 oscar ödülünü kazandı.

Son filmi ise, Tom Cruise, Meryl Streep ile rollerini paylaştığı ve kendi yönettiği Lions for Lambs'dir.

2018 Ağustos'unda oyunculuğu bıraktığını açıklayan[1] Robert Redford, kısa bir süre sonra O açıklama bir hataydı diyerek emekli olmayacağını duyurdu.

ROBERT REDFORD'UN ÖZEL YAŞAMI

Redford, 9 Ağustos 1958'de Las Vegas'ta Lola Van Wagenen ile evlendi. Çiftin dört çocuğu oldu.Redford, 11 Temmuz 2009'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sibylle Szaggars ile Almanya'nın Hamburg kentinde evlendi.

ROBERT REDFORD NEDEN ÖLDÜ?

Efsane oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger yaptığı açıklamada, Robert Redford'un 16 Eylül 2025 günü son nefesini verdiğini belirtti. Yine açıklamaya göre Redford, en sevdiği yer olan Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde son nefesini verdi.