Rojbin Erden direk dansçılarının hayat hikayesini anlatacak olan 'Sultana' filminde rol alacak Peki, Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojbin Erden dizi ve filmleri...

ROJBİN ERDEN KİMDİR?

Rojbin Erden, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Opera okuyan Erden, dizi oyunculuğu haricinde aynı zamanda modellik de yapmaktadır. 2021 yılında Çıplak dizisiyle televizyon kariyerine başlayan Erden, kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekti.

Çıplak adlı diziyle geniş kitleler tarafından tanınan Erden, daha sonra 2022 yılında ekranlara gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide Melek karakterini canlandırmak üzere rol aldı.

ROJBİN ERDEN TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 – Çıplak (TV Dizisi)

2022 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Melek Karakteri, TV Dizisi)

2023 – Yabani (Asi Karakteri, TV Dizisi)