Rol arkadaşı anlattı: Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike' serisinin başrolünü az kalsın kaybediyormuş!

Tom Cruise’un Görevimiz Tehlike serisindeki başrolünü nasıl koruduğuna dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Serinin son altı filminde “Benji Dunn” karakterine hayat veren Simon Pegg, Cruise’un 2011 yapımı Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol döneminde yapım şirketi Paramount ile kritik bir güç mücadelesi yaşadığını söyledi.

Bir podcast programına konuk olan Pegg, Paramount’un o dönemde Tom Cruise’un yerine Jeremy Renner’ı serinin yeni yüzü olarak konumlandırmayı düşündüğünü öne sürdü. Pegg’in aktardığına göre Cruise, bu planı öğrendikten sonra Vancouver’dan Los Angeles’a uçtu ve Paramount’un eski başkanı Brad Grey ile yüz yüze görüştü.





“Tom, bir partide Brad Grey’i köşeye sıkıştırdı ve ‘Hayır, bu olmayacak’ dedi” ifadelerini kullanan Pegg, Cruise’un ardından senarist ve yönetmen Christopher McQuarrie’yi projeye dahil ettiğini, senaryonun baştan yazıldığını ve böylece Ethan Hunt karakterinin aktif saha ajanı olarak kalmasının sağlandığını anlattı.

İlk taslak senaryoda Ethan Hunt’ın ciddi bir bacak sakatlığı geçirerek sahadan çekilmesi ve serinin geleceğinde yeni bir ajanın ön plana çıkması planlanıyordu. Ancak yapılan değişikliklerle bu fikir rafa kaldırıldı. Sonuçta Hayalet Protokol, dünya genelinde yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde ederek serinin yeniden büyük bir çıkış yakalamasını sağladı.

Tom Cruise’un başrolden alınmasının gündemde olduğu dönemde yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu, Görevimiz Tehlike serisinde dört film daha çekerek Ethan Hunt karakterini sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon kahramanlarından biri haline getirdi.