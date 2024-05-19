Roma İmparatoru Trajan’ın cenazesinin yakıldığı antik kent: Selinus

Yayınlanma: 19.05.2024 - 16:12

Güncelleme: 19.05.2024 - 16:12

Roma İmparatorluğu’nun en güçlü ve etkili imparatorlarından biri olan Trajan, imparatorluğu döneminde birçok başarıya imza atmış ve Roma’yı en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Ancak onun hikayesi sadece zaferlerle dolu savaş meydanlarında değil, aynı zamanda huzur içinde hayata veda ettiği ve son yolculuğuna uğurlandığı Selinus’ta da derin izler bırakmıştır.

Selinus'un Tarihi ve Önemi

Selinus, günümüzde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırları içinde yer alan bir antik şehirdir. M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuş olan bu şehir, Roma döneminde stratejik bir liman kenti olarak önemli bir rol oynamıştır. Trajan’ın döneminde Selinus, Roma’nın Anadolu’daki gücünü pekiştiren önemli bir merkez haline gelmiştir.

Trajan’ın Son Günleri

Roma İmparatoru Trajan, Dacia seferinden dönerken hastalanmış ve Selinus’ta durmak zorunda kalmıştır. Burada sağlık durumu hızla kötüleşen imparator, 117 yılında Selinus’ta hayata gözlerini yummuştur. Trajan'ın ölüm haberi, Roma İmparatorluğu'nda büyük bir üzüntü yaratmış ve onun anısına birçok yerde anıtlar dikilmiştir.

Cenaze Töreni ve Sonrası

Trajan’ın ölümünden sonra, cenazesi büyük bir ihtimamla hazırlanmış ve Selinus’ta görkemli bir törenle yakılmıştır. Cenazesinin yakıldığı yer, tarih boyunca önemini korumuş ve Selinus, bu olayla birlikte Roma tarihine adını yazdırmıştır. Trajan’ın külleri, daha sonra Roma’ya götürülerek Trajan Forumu’ndaki anıt mezarına yerleştirilmiştir.

Selinus’un Arkeolojik Önemi

Bugün Selinus, arkeolojik kazılar ve araştırmalar için önemli bir merkezdir. Antik kalıntılar arasında Trajan’ın cenazesinin yakıldığı alan ve o döneme ait yapılar dikkat çekmektedir. Tarih meraklıları ve arkeologlar, bu antik şehirde yapılan kazılarla Roma dönemine dair yeni bilgiler edinmeye devam etmektedirler.