Roma’nın kötü şöhretli hükümdarı Nero hakkında 10 ilginç gerçek

Roma İmparatorluğu’nun en tartışmalı isimlerinden biri olan Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, tarihte çoğunlukla “çılgın” ve “zalim” imparator olarak anılıyor. MS 54-68 yılları arasında tahta çıkan Nero, genç yaşta imparator olmasına rağmen yönetim anlayışı, lüks düşkünlüğü, skandalları ve acımasız kararlarıyla Roma tarihine damga vurdu. Hakkında anlatılan olayların bir kısmı abartılı olsa da, Nero’nun adı bugün bile zulümle birlikte anılıyor. İşte kötü şöhretli imparator hakkında bilmeniz gereken 10 gerçek:

1. TAHTA ÇIKIŞI: EN GENÇ İMPARATORLARDAN BİRİ

Nero, henüz 16 yaşında Roma tahtına çıktı. Annesi Agrippina’nın güçlü siyasi desteği sayesinde iktidara gelen Nero, kısa sürede otoritesini hissettirdi. Ancak bu genç yaş, ilerleyen yıllarda onun yönetimde dengesiz kararlar almasına da zemin hazırladı.

2. SANATA TUTKUSU: BİR İMPARATOR SAHNEYE ÇIKTI

Nero, sanata olan ilgisiyle tanınıyordu. Tiyatroya çıkıp şarkı söylemek, şiir okumak ve müzik yapmak onun için bir tutku haline geldi. Ancak bu durum, Roma aristokrasisi tarafından küçültücü bulundu. Halk önünde şarkı söyleyen bir imparator, dönemin geleneksel imparatorluk anlayışına aykırıydı.

3. BÜYÜK ROMA YANGINI VE SUÇLAMALAR

MS 64 yılında Roma’da büyük bir yangın çıktı ve şehrin büyük bölümü kül oldu. Yangının Nero’nun isteğiyle çıkarıldığı iddiaları ortaya atıldı. Rivayetlere göre yangın sürerken Nero, sarayında şarkı söylüyordu. Kesin kanıt olmasa da bu söylentiler, onun kötü şöhretini daha da artırdı.

4. ANNESİNİ ÖLDÜRTTÜ

Nero’nun en büyük suçlarından biri annesi Agrippina’yı öldürmesi olarak bilinir. Tahta çıkışında en büyük destekçisi olan annesiyle zamanla arası açılan Nero, iktidarını sağlamlaştırmak için annesinin hayatına son verdi. Bu olay, onun acımasızlığının en büyük göstergelerinden biri oldu.

5. İLK BÜYÜK HRİSTİYAN ZULMÜ

Roma yangınının ardından Nero, halkın öfkesini dindirmek için suçu Hristiyanlara attı. Tarihe geçen ilk büyük Hristiyan zulmü onun döneminde yaşandı. Binlerce Hristiyan işkencelerle öldürüldü, arenalarda vahşi hayvanlara atıldı.

6. LÜKS VE İSRAF DÜŞKÜNLÜĞÜ

Nero, ihtişamlı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyordu. Altınlarla süslenmiş saraylar yaptırdı, gösterişli eğlenceler düzenledi. Bu israf, Roma hazinesini tüketti ve ekonomik krize yol açtı.

7. SİYASİ RAKİPLERİNİ TASFİYE ETTİ

Nero, iktidarını tehdit eden herkesi ortadan kaldırdı. Senato üyeleri, komutanlar ve hatta yakın çevresinden birçok kişi ya sürgüne gönderildi ya da öldürüldü. Bu tavrı, Roma aristokrasisinin ona karşı öfkesini büyüttü.

8. HALK ÖNÜNDE GÖSTERİLER

Nero, imparator olmasına rağmen halkın karşısına çıkıp sahne alıyordu. Müzik aletleri çalıyor, şarkılar söylüyordu. Halkın bir kısmı onu coşkuyla izlerken, Roma’nın üst sınıfı bu davranışları imparatorluk makamına yakıştıramadı.

9. İSYANLARLA SARSILAN İKTİDAR

Aşırı harcamalar, ekonomik sorunlar ve baskılar nedeniyle eyaletlerde isyanlar başladı. Senato da artık Nero’ya karşı cephe aldı. Destekçilerini kaybeden Nero, iktidarını koruyamaz hale geldi.

10. TRAJİK SON: KENDİ HAYATINA SON VERDİ

MS 68 yılında, Roma’daki otoritesini tamamen kaybeden Nero, kaçmak zorunda kaldı. Yakalanacağını anlayınca kendi hayatına son verdi. Rivayetlere göre son sözleri, sanat tutkusunu yansıtan şu cümle oldu: “Ne büyük bir sanatçı ölüyor!”