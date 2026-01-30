Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan ve bir dönemin en sevilen yüzlerinden biri olan Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi. Uzun yıllar süren mücadelesinin ardından cilt kanserini yenmeyi başaran usta oyuncu, bu kez borç batağıyla mücadele ettiğini açıkladı. Peki, Saadet Gürses kimdir? Saadet Gürses'in hastalığı ne?
SAADET GÜRSES KİMDİR?
Saadet Gürses 26 Şubat 1961 yılında dünyaya geldi. 35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı. Bugün gazetesinde çalıştı. 1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu.
SAADET GÜRSES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- 1964: Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
- 1966: Aslanların Dönüşü
- 1966: Yedi Dağın Aslanı
- 1968: Köroğlu
- 1975: Aptal Şampiyon
- 1975: Nereden Çıktı Bu Velet
- 1975: Üç Kağıtçılar
- 1975: Çirkef
- 1975: Derece 37 (2)
- 1975: Kadınlar
- 1975: Pembe Panter
- 1976: Ben Bir Garip Keloğlanım
- 1976: Kolombo Şakir
- 1976: Sıralardaki Heyecan
- 1976: Tantana Kardeşler
- 1976: Yirmidört Saat
- 1977: Bizim Kız
- 1977: Baraj
- 1977: Liseli Kızlar
- 1978: İnek Şaban
- 1978: İyi Aile Çocuğu
- 1978: Denizden Gelen Kadın
- 1978: Düzen
- 1978: El Bebek Gül Bebek
- 1978: Sevgili Kardeş
- 1979: Dokunmayın Şabanıma
- 1979: Bebek
- 1984: Hata
- 1987: Fikrimin İnce Gülü/ Sarı Mercedes
- 1987: Patroniçe
- 1987: Patroniçe 2
- 1988: Sen Ve Ben
- 1989: Buzdan Mutluluk
- 1992: Mahallenin Muhtarları
- 1993: Gerçek Kesit
- 1995: Çiçek Taksi
- 1996: Tatlı Kaçıklar
- 2000: Küçük Onur
- 2003: Oğlum İçin
- 2004: Canım Annem
- 2004: Sil Baştan
- 2005: Yanık Koza
- 2005: Masum Değiliz
- 2005: Sessiz Gece
- 2006: İki Aile
- 2006: Yaprak Dökümü
- 2007: Yalnız Kalpler
- 2006: Yaşanmış Şehir Hikâyeleri
- 2008: Düğün Şarkıcısı