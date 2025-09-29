23 Eylül'de gerçekleşen Sonbahar ekinoksu ile Kuzey Yarım Küre’de yani Türkiye'de Sonbahar başladı. Peki, Saatler ne zaman geri alınacak? 2025 Kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.