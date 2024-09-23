Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:37

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:37

Günün ilk saatlerinde hissedilen kaygı, iş, sorumluluklar veya sosyal etkileşimlerle ilgili korkulardan kaynaklanabilir. Sabah anksiyetesi; bazen uykusuzluk, stresli bir yaşam tarzı veya genel bir anksiyete bozukluğunun belirtisi de olabilir.

Sabah Anksiyetesi’nin Belirtileri Nelerdir?



Pek çok insan için uyandıktan hemen sonra kendini gösteren sabah anksiyetesi, günün geri kalanını olumsuz etkileyebilir. Uzm. Klinik Psikolog Cansu Karaman, belirtiler hakkında şunları söyledi: “Günün başlamasıyla ilgili yoğun bir endişe duygusu, hastalığın önemli bir belirtisidir. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme veya mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir. Geceleri sık sık uyanma veya sabahları yorgun uyanma da sabah anksiyetesiyle ilişkili olabilir. Kafada dönüp duran düşünceler ve sorunlar hakkında aşırı düşünmek, hüzün, üzüntü veya moral bozukluğu gibi ruhsal belirtiler sabah anksiyetesine işaret edebilir.”

Sabah Anksiyetesi ile Nasıl Başa Çıkılır?

Karaman, sabah anksiyetesi ile başa çıkmak için 6 öneriyi şöyle sıraladı:

1- Sabah Rutinlerini İyileştirme

Sabahları ani bir şekilde uyanmak yerine, yataktan yavaşça, kademeli olarak kalkmak ve yavaş bir rutin uygulamak rahatlatıcı olabilir. Ayrıca, günün ilk saatlerinde yapılacak meditasyon, derin nefes egzersizleri veya hafif bir egzersiz, sabah anksiyetesine iyi gelecektir.

2- Uyku Kalitesini Artırma

Kaliteli bir uyku, sabah anksiyetesine çok iyi gelecektir. Her gün aynı saatte yatağa girmek ve uyanmak, biyolojik saatinizi düzenler. Yatak odasını sessiz, karanlık ve serin tutmak da uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca, yatmadan önce telefon, televizyon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlardan uzaklaşmak, uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

3- Stres Yönetimi

Güne başlamadan önce gününüzü planlamak, kendinizi daha organize ve güvende hissetmenizi sağlar. Meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri uygulamak anksiyeteyi azaltabilir.

4- Düzenli Beslenme ve Egzersiz

Sağlıklı bir kahvaltı yapmak, kan şekerinizi dengeleyebilir ve enerji seviyenizi artırabilir. Bu nedenle, dengeli beslenmek büyük önem taşır. Egzersiz yapmak, düzenli fiziksel aktivite ile endorfin salgılar ve genel ruh halini iyileştirmeye büyük katkı sağlar.

5- Düşünce ve Davranış Yönetimi

Kafanızdaki olumsuz düşünceleri fark etmek ve daha olumlu alternatiflerle değiştirmek, anksiyeteye karşı yardımcı olabilir. Küçük ve ulaşılabilir hedefler koyarak stres ve endişeyi azaltabilirsiniz.

6- Profesyonel Destek

Bir uzman psikolog ile görüşmek, sabah anksiyetesinin nedenini anlamanıza ve başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Gerekli durumlarda, psikiyatri uzmanı anksiyete bozukluklarını yönetmeye yardımcı olabilecek ilaçlar da önerebilir.