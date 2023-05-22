Sabah uyanır uyanmaz bir bardak içmelisiniz! Şişkinliği bitiriyor, yağları yakıyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 23:15

Güncelleme: 22.05.2023 - 23:15

Limonlu suyun faydaları şaşırtmaya devam ediyor. 1 bardak içildiğinde vücuttaki şişkinliği alıyor ve yağları parçalıyor. Limonlu suyun üstelik faydaları sadece bununla da sınırlı değil.

LİMONLU SUYUN 7 SÜPER FAYDASI

Limonlu suyun birçok faydası vardır. İşte bazıları:

1. Limonlu su, C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.





2. Limonlu su, sindirim sağlığına yardımcı olur. Limon, sindirime yardımcı olan sitrik asit içerir.





3. Limonlu su içmek, vücudunuzun hidrasyon seviyesini artırır.

4. Limonlu su, cilt sağlığına da faydalıdır. C vitamini içeriği sayesinde, ciltteki hasarlı hücreleri onarır ve cildinizi parlak ve sağlıklı tutar.





5. : Limonlu su, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiye sahiptir.





6. Limonlu su, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir.





7. Limonlu su, antioksidanlar açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

NASIL HAZIRLANACAK?

Limonlu suyun hazırlanışı da gerçekten çok basit. Yapmanız gereken şey 1 bardak içme suyunun içerisine yarım limon suyunu sıkmak. Dilerseniz tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı da bal ekleyebilirsiniz.

KİMLER DİKKATLİ TÜKETMELİ?

Midesi hassas olanlar limonlu suyu içerken dikkat etmelidir. Midelerinde yanma sorunu oluşabilir..

Bir tüyo daha; Limonlu su içerken üç adet ceviz tüketin. Ceviz sayesinde güne daha enerji dolu başlamış olacaksınız.