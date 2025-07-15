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Sabahat Akkiraz: ‘Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek’

Sabahat Akkiraz: ‘Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek’

15.07.2025 00:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabahat Akkiraz: ‘Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek’

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz “Bu süreç gösteriyor ki Halk Tv ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sabahat Akkiraz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Bu süreç gösteriyor ki Halk Tv ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sözcü Tv’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.”

 

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