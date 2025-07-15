Sabahat Akkiraz: ‘Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek’

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sabahat Akkiraz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Bu süreç gösteriyor ki Halk Tv ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sözcü Tv’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.”
Bu süreç gösteriyor ki Halk Tv ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek.— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) July 14, 2025
Kendilerine başarılar diliyorum.
Sözcü Tv’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.