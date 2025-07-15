Sabahat Akkiraz: ‘Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek’

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sabahat Akkiraz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Bu süreç gösteriyor ki Halk Tv ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sözcü Tv’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.”