Sabrina Carpenter’dan Beyaz Saray’a müzik tepkisi: 'Şeytani ve iğrenç'

Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter, Beyaz Saray’ın X hesabında paylaştığı ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) yetkililerinin Chicago olduğu belirtilen bir bölgede tutuklama gerçekleştirdiğini gösteren videoda şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

Carpenter paylaşımında, “Bu video şeytani ve iğrenç. Beni veya müziğimi asla insanlık dışı gündeminize alet etmeyin” ifadelerini kullandı.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Beyaz Saray cephesinden gelen açıklamada ise yanıt dikkat çekti. Sözcü Abigail Jackson, Carpenter'ın Short n' Sweet albümüne gönderme yaparak, “Tehlikeli ve yasa dışı suçluları ülkemizden sınır dışı ettiğimiz için özür dilemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’ın sosyal medya paylaşımlarında popüler şarkılara yer verdiği bilinirken, geçtiğimiz ay Taylor Swift’in bir şarkısını içeren videonun ardından bu kez Carpenter’ın Juno adlı şarkısının kullanılması tartışma yarattı.