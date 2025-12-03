Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sabrina Carpenter’dan Beyaz Saray’a müzik tepkisi: 'Şeytani ve iğrenç'

3.12.2025 11:47:00
Haber Merkezi
Sabrina Carpenter, ICE operasyonunu içeren videoda şarkısının kullanılmasına karşı çıkarak Beyaz Saray’ı “müziğimi gündeminize alet etmeyin” sözleriyle eleştirdi.

Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter, Beyaz Saray’ın X hesabında paylaştığı ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) yetkililerinin Chicago olduğu belirtilen bir bölgede tutuklama gerçekleştirdiğini gösteren videoda şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi.

Carpenter paylaşımında, “Bu video şeytani ve iğrenç. Beni veya müziğimi asla insanlık dışı gündeminize alet etmeyin” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray cephesinden gelen açıklamada ise yanıt dikkat çekti. Sözcü Abigail Jackson, Carpenter'ın Short n' Sweet albümüne gönderme yaparak, “Tehlikeli ve yasa dışı suçluları ülkemizden sınır dışı ettiğimiz için özür dilemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’ın sosyal medya paylaşımlarında popüler şarkılara yer verdiği bilinirken, geçtiğimiz ay Taylor Swift’in bir şarkısını içeren videonun ardından bu kez Carpenter’ın Juno adlı şarkısının kullanılması tartışma yarattı.

