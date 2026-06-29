Saçları günde 100 kez fırçalamak doğru mu? Bilim insanlarından ezber bozan araştırma

Saçları sağlıklı ve parlak tutmak için her gece 100 fırça darbesi uygulamak, Victoria döneminden bu yana dünyanın dört bir yanında büyükanneler tarafından nesilden nesle aktarılan yaygın bir inanış. Ancak modern bilim ve saç uzmanları, bu popüler şehir efsanesini çürüten veriler ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar; saç uzamasını hızlandırdığı düşünülen bu yöntemin, aksine saç tellerinin iç yapısında çatlaklar oluşturarak kırılmalara ve dökülmelere yol açabileceğini gösteriyor.

"KIRIK UÇLARIN TEMEL NEDENİ AŞIRI SÜRTÜNME"

Saç bakımının saç üzerindeki etkilerini hassas formüllerle inceleyen bilim insanları, aşırı fırçalamanın saça yarardan çok zarar getirdiğini belirtiyor. İrlanda'daki Trinity College Dublin'de mühendislik profesörü olan David Taylor ve ekibi, iki saç telinin birbirine dolanarak düğüm oluşturduğu ve bu düğümün çözülmeye çalışıldığı anları taklit eden bir laboratuvar deneyi geliştirdi.

Deney sonuçlarını değerlendiren Profesör Taylor, şu uyarılarda bulundu:

"Daha fazla tarama ve fırçalama, özellikle kırık uçlara yatkın kişilerde saçın iç yapısında çatlaklar oluşmasına neden oldu. Biz bunun kırık uçların temel nedeni olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu durumda saç çok fazla bükülüyor ve normalden çok daha yüksek gerilimlere maruz kalıyor. Saç ne kadar fazla fırçalanırsa zarar görme ihtimali de o kadar artıyor."

TRI Princeton saç araştırma kuruluşundan Trefor Evans da tekrarlanan sert fırçalama işlemlerinin saçta "birikimli yorgunluk hasarı" oluşturduğunu istatistiksel olarak kanıtladı. Ancak Evans, fırçalamanın yarattığı hasarın; saç boyaları, kimyasal işlemler ve yüksek ısı ile şekillendirme gibi uygulamaların yanında "hasar okyanusundaki birkaç damla" kadar küçük kaldığını da sözlerine ekledi.

DOĞRU YÖNTEM SAÇ TİPİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, fırçalamanın tamamen bırakılmaması gerektiğini, nazik ve bilinçli yapılan bakımın dökülmüş telleri ve saç derisindeki kalıntıları temizlemek için faydalı olduğunu vurguluyor. Ancak burada en kritik nokta, saç tipine uygun hareket etmek:

Düz ve Dalgalı Saçlar: Kuaför salonu sahibi Nichola Lynch'e göre, bu saç tipine sahip kişilerin saçlarını haftada en az üç kez veya günde bir-iki kez fırçalaması uygun. Ancak düz ve dalgalı saçlar kesinlikle ıslakken fırçalanmamalı. Islak saçın keratin kütikül tabakaları açıldığı için saç esner ve kırılmaya karşı çok daha hassas hale gelir.

Kıvırcık ve Afro Dokulu Saçlar: Bu saç tiplerinde tavsiye tamamen tersi yönünde. Georgia’daki Spelman College’dan kimya ve biyokimya profesörü Michelle Gaines, sıkı kıvrımlı saçların nemi daha zor tuttuğunu ve kuru halde fırçalandığında hızla zarar gördüğünü belirtiyor. Bu nedenle kıvırcık saçlarda düğüm açma işlemi yalnızca saç ıslakken, banyoda ve düğüm açıcı ürünler eşliğinde yapılmalıdır.

1898 yılında Lyda Newman tarafından sentetik kıllı fırçanın icat edilmesiyle seri üretimi kolaylaşan bu bakım araçlarında, günümüz uzmanlarının birleştiği temel kural aynı: Önemli olan fırçalama sıklığı değil, saça ne kadar nazik davranıldığıdır.