Saçların beyazlamasını önlemenin 5 doğal yolu

06 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Doğal bir süreç olmasına rağmen, saç beyazlaması, yaşlanmanın en önemli belirtilerinden biri olduğu için, bizi sadece estetik yönden değil, psikolojik yönden de önemli biçimde olumsuz etkileyebilir. Fakat birçok kişinin bildiğinin aksine aslında saçımızın asıl rengi beyazdır. Siyah görüntü ise melanositlerin ürettiği melanin pigmentlerinin saça karışması sonucu oluşur. Yani, beyaz saçlar aslında, melanin pigmentlerini almadan büyüyen saçlardır.

Düşük melanin üretiminin en yaygın faktörlerinden biri yaşlanmadır. Ancak düzensiz diyetler ve genetik de melanin kaybına neden olabilir. Çok fazla kimyasal içerikli ürün kullanmak ve hormonal koşullar da melanosit üretimini azaltabilir ve saçınızı beyazlatabilir.

Her ne kadar saç beyazlamasının en büyük sebebi olarak genetik ya da yaşlanma olarak gösteriliyor olsa da bununla birlikte, 20'li veya 30'lu yaşların başında beyazlar ile mücadele için deneyebileceğiniz birkaç çözüm bulunuyor.

İşte beyaz saçlardan kaçınmanın bazı doğal yolları...

SİYAH ÇAY

Antioksidanlar açısından zengin olan siyah çay, saçınıza doğal koyu renk ve sağlıklı parlaklık kazandırmasıyla bilinir. Saç büyümesini artıran ve saçın erken grileşmesini önleyen tanik asitte yüksektir. Suya iki yemek kaşığı siyah çay ve tuz ekleyip kaynatarak saçınıza uygulayabilirsiniz.

KÖRİ YAPRAKLARI VE YAĞI

Köri yaprakları mükemmel bir B vitamini kaynağıdır ve saç köklerinizdeki melanin pigmentini yenileyerek saçların erken beyazlamasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek Beta-Keratin özelliğinden dolayı saç dökülmesini önler. Birkaç köri yaprağını siyah olana kadar yağda kaynatarak, karışımı gece boyunca saçınızda bırakabilirsiniz. Ve daha iyi sonuçlar için bunu haftada iki-üç kez kullanabilirsiniz.

BHRINGRAJ YAĞI

Bhringraj yağı, İngilizce'de “sahte papatya” olarak bilinen bir bitkiden gelir. Bitki ayçiçeği ailesindedir ve Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi nemli yerlerde en iyi yetişir.

Bhringraj tozu veya yağı, Ayurvedik (kökeni Hint altkıtasına dayanan bir alternatif tıp sistemi) tıbbi özelliklere sahip Bhringraj bitkisinden elde edilir. Bu sihirli bitki, günlük olarak kullanıldığında melanin üretimini artırarak saçınızın doğal rengini korumaya yardımcı olur. Saçlarınızı koyulaştırmaya ve parlak hale getirmeye yardımcı olur.

Bhringraj yağını biraz amla yağı ile karıştırıp saç derinize masaj yaparak bir gece bekletip sonra yıkayabilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatalar antioksidanlar açısından zengindir ve önemli bir bakır ve demir kaynağıdır. Hem bakır hem de demirin yaşlanmayı ve saçın erken beyazlamasını önlediği bilinmektedir. Günlük diyetinize küçük bir küp bitter çikolata eklemek, saçınızdaki melanin üretimini artırabilir ve hücrelerinizin herhangi bir serbest radikal hasarını önleyebilir.



YUMURTA VE MANTAR

Yumurta, saç sağlığınız için son derece faydalı olan A, C, E ve B-12 vitaminlerinin harika bir kaynağıdır.

Bir araştırma, saçlarında erken grileşme yaşayan kişilerin vücutlarında düşük B-12 vitamini seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Mantarlar, foliküler melanin sentezini teşvik etmeye yardımcı olan bakır açısından zengin besinlerdir. Ayrıca yaşlanmayla mücadele eden D vitamini ve selenyum bakımından da yüksektir.