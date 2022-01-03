Kafeini bırakmak isteyenlere uzmanlardan 4 tavsiye

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:10

Kahve ve çaydan enerji içeceklerine, alışkanlık yapan birçok içecek kafein içeriyor. Aşırı kafein tüketiminin olumsuz etkileriyse birçok bilimsel araştırmada incelenmişti.

Güney Avustralya Üniversitesi'nden bilim insanlarının düzenlediği bir çalışmada, günde 6 bardaktan fazla kahve içmenin beyin hacmini azaltabileceği bildirilmişti.

Yeni yılda kafein tüketimini azaltmak veya kafeini tamamen bırakmak isteyenler için uzmanlar 4 tavsiyede bulundu.

KAFEİNİ ANİDEN BIRAKMAYIN

ABD'deki Cleveland Clinic hastanesinin internet sitesinde yayımlanan bir bilgilendirme yazısında, kafein tüketimini aniden bırakmanın baş ağrısı, yorgunluk, odaklanma zorluğu, mide bulantısı, kas ağrısı ve çabuk öfkelenmeye neden olabileceği ifade edildi.

Dolayısıyla uzmanlar kafein alımını doğrudan kesmek yerine zamanla azaltarak bırakmanın daha sağlıklı olduğunu bildirdi.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Su içme alışkanlıkları kafeini bırakma sürecinde önemli yer tutuyor.

Eğer kafeini kestiğiniz için baş ağrısı yaşadığınızı düşünüyorsanız, su içmeniz ve daha sonra da çalışırken ve yemeklerle su içme alışkanlığı kazanmanız sizi bu süreçte rahatlatabilir.

Beslenme ve zindelik üzerine yazılar kaleme alan Mercey Livingston, sabahları vücudun sıvıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sabah kalktığınızda ilk iş olarak kahve hazırlıyorsanız, bunun yerine su içme alışkanlığı edinmek kafeini bırakma sürecinizde sizin için daha sağlıklı bir alternatif olabilir.

İYİ YEMEK YİYİN VE UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Kafeinin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri kişinin uyanık kalmasını sağlaması.

Fakat beslenme Uzmanı Jillian Kubala, su içme alışkanlığı kazanmaya ek olarak düzenli şekilde gece 7-9 saat boyunca uyumanın ve besin değeri yüksek gıdaları tüketmenin kişinin zinde hissetmesini sağlayacağını ifade etti.

Sağlık ve zindelik koçu Emily Whipple’sa, gıda olarak kafein yerine Chia tohumu ve ham kakaonun kişinin daha zinde ve canlı hissetmesine destek olacağını belirtti.

Beslenme üzerine yazılar kaleme alan Ariane Lang da beyaz yulaf, karbonhidratlı sebzeler ve tam tahıllı gıdalar gibi kompleks karbonhidrat barındıran besinlerin gün boyunca enerji sağlayabileceğini söyledi.

NE KADAR KAFEİN TÜKETTİĞİNİZİ BİLİN

Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata gibi kafein içeren gıdaları azaltmadan veya tamamen bırakmadan önce bunları haftada ne kadar tükettiğinizi not edin.

Uzmanlar, buna göre yapılacak bir programın en iyi ve sağlıklı sonuçların alınmasını sağlayacağını belirtti.