Saçlarınıza zarar vermeden hacim kazandırın: Isı kullanmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan 5 yöntem

Sık sık saç düzleştirici, maşa veya fön kullandığınızda saç tellerinizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Ancak ısı kullanmadan saç şekillendirme yöntemleri sayesinde saçınıza minimum zarar vererek, doğal ve uzun ömürlü bukleler elde edebilirsiniz. Bu yöntemler, saç tipine uygun tekniklerle hem günlük hem de özel günlerde uygulanabilir. Peki, saçlarınıza zarar vermeden hacim kazandırabileceğiniz uygulamalar nelerdir? İşte, ısı kullanmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan 5 yöntem...

ISI KULLANMADAN SAÇLARINIZI ŞEKİLLENDİRMENİZİ SAĞLAYAN 5 YÖNTEM

1. Örgü ve topuz yöntemi

Nemli saçı hafifçe tarayın.

Saçı iki veya üç parçaya ayırıp örün.

Gece boyunca bu şekilde bırakın ve sabah çözdüğünüzde doğal dalgalar elde edin.

Topuz yöntemi de aynı şekilde çalışır; saçları gevşek bir şekilde topuz yapıp gece bırakın.

2. Saç bantları ve bantlı bukleler

Saçınızı nemliyken küçük tutamlar halinde bantlayın veya lastiklerle sarın.

Sabaha kadar bekleyin ve açtığınızda hafif dalgalı bukleler elde edin.

3. Saç toka ve klips kullanımı

Saçın küçük tutamlarını tokalar veya klipslerle sarın.

Kuruyana kadar bekleyin.

Tokaları çıkardığınızda hacimli ve doğal bukleler oluşur.

4. Gece örgüleri ve tül yöntemi

Saçınızı ince örgüler halinde örün ve ince tül veya bandaj ile sabitleyin.

Gece boyunca beklettikten sonra sabah açın.

Bu yöntem özellikle uzun saçlarda etkili sonuç verir.

5. Sprey ve saç köpüğü ile sabitleme