Sadece üç malzeme! En kolay kurabiye tarifi
Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi veriyoruz. Üstelik margarinsiz ve çok hafif! Çay ve kahvenin yanına kıyır kıyır, lezzetli kurabiyeler yapmak için içeriğimize göz atabilirsiniz.
Az malzemeli oluşunun yanında 10 dakikada hazır olan bu kurabiye mutlaka tarif defterlerine eklenmeli. Pastanede yediklerinizi aratmayacak, çay ve kahve fincalarınızın yanında yer alacak, çat kapı gelen misafirlerinize tereddütsüz hazırlayabileceğiniz 3 malzemeli pudra şekerli kurabiyeler için işte tarif...
3 Malzemeli Kurabiye İçin Malzemeler
- Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ (200ml)
- 2,5 su bardağı un
Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı un ile muhteşem bir kurabiye hazırlayacağız, hadi hemen yapılışına geçelim.
Yapılışı
- Yoğurma kabına pudra şekerini, sıvı yağı ve biraz unu alalım. Spatula ile malzemeler birbiriyle özleşinceye kadar karıştıralım.
- Biraz daha un ilave edip spatula ile karıştırmaya devam edelim. Su bardakları 200 ml’lik klasik su bardaklarından olmalı.
- Hamur kıvam alıp ele gelinceye kadar spatula ile karıştırın. Böylelikle yoğurması çok daha kolay olur. Bu yüzden unu yavaş yavaş eklemenizde fayda vardır.
- Kıvam almaya başlayan hamurumuza biraz daha un ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzun kıvamı dağılacak gibi gelebilir. Fakat sıktığınızda birbirine yapışacaktır. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin. Aksi halde kurabiyeleriniz piştikten sonra daha da sertleşebilir.
- Hamurunuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebilirsiniz. Bunun için hamurdan dilediğiniz büyüklükte parçalar alarak avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin. Bu hamurla yaklaşık olarak 20 adet kurabiye elde etmeniz mümkün.
- Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirin.
- Ardından kurabiyelerinizi önceden ısıttığımız 160° fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 15 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
- Kurabiyeleri fırından alarak soğumaya bırakalım. Kurabiyeleri soğumadan almaya kalkarsanız parçalanacaklardır.
- Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpelim. Dilerseniz pudra şekeri kullanmadan sade olarak da servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!
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