'Sahil Güvenlik' kumsallara dönüyor: Yeni Baywatch'ın ilk yıldızı belli oldu!

California sahillerinde görev yapan cankurtaranların maceralarını konu alan ve 1989-2001 yılları arasında tam 11 sezon boyunca dünyayı ekran başına kilitleyen Baywatch, bu kez Matt Nix’in kaptanlığında denize açılıyor. Toplam 12 bölümden oluşması planlanan yeni seride, hem prodüksiyon hem de yönetim koltuğu Nix’e emanet.

İLK BAŞROL: STEPHEN AMELL

Dizinin kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim, "Arrow" dizisindeki performansıyla tanınan Stephen Amell oldu.







Yönetmen Matt Nix, Amell seçimiyle ilgili duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Stephen; hem tehlikeye atılabilen hem duygusal yükü taşıyabilen hem de eğlenceli kalabilen nadir başrol oyuncularından. Başlamak için sabırsızlanıyoruz."

Orijinal dizi, yayınlandığı dönemde sadece bir televizyon yapımı değil, aynı zamanda küresel bir şöhret fabrikası işlevi görmüştü. Pamela Anderson, Carmen Electra ve bugün Hollywood’un devleri arasında sayılan Jason Momoa gibi isimler, kariyerlerini bu kumsallardaki koşularına borçluydu.