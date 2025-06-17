Sahipsizler dizi setinde ‘küfür’ krizi

Star TV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi “Sahipsizler” bu hafta sezon finali yapacak.

Cem Karcı’nın yönettiği Sahipsizler’in final sahnesinde iddiaya göre küfür krizi yaşandı.

Setten sızan bilgilere göre dizinin final sahnesi çekilirken Cevdet rolüne hayat veren usta aktör Reha Özcan öfke patlaması yaşadı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, gece sahneleri sırasında yemek arası verileceği sırada gerilen Özcan, aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf etti.

Yaşanan bu durum sette herkesi şoke etti. Daha sonra Reha Özcan işini tamamlayıp herkese iyi tatiller dileyip ayrılsa da gelen haberlere göre bu durum öfkeleri dindirmedi.

Öte yandan ikinci sezonda dizide olmayacağı öğrenilen oyuncuyla ilgili yasal haklarını kullanmak isteyen ve durumu yapım şirketi OGM Pictures’a rapor eden genç isimler olduğu öğrenildi. Reha Özcan’ın hakkında gündeme gelen bu iddiayla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.



