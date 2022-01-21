Sahte muz: 100 milyondan fazla kişiyi doyurabilecek 'hayat kurtarıcı' süper gıda

21 Ocak 2022 Cuma, 15:19

İklim değişikliğinin, Afrika kıtasında ve diğer bölgelerde ürün hasadını ve temel tüketim mahsullerinin dağıtımını ciddi şekilde etkilediği tahmin ediliyor. Bilim insanları Etiyopya'da yetişen ve "sahte muz" olarak da bilinen enset bitkisinin, "hayat kurtarıcı" bir süper gıda olabileceğini söylüyor.

Hawassa Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ensetin 100 milyondan fazla kişiyi doyurma potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Etiyopya dışında çok bilinmeyen enset ağacının meyvesi yenmiyor. Ancak nişastalı sap ve kökleri fermente edilebilen bir bitki olarak kahvaltılık lapa ve ekmek yapımında kullanılıyor.

Araştırma bu ürünün Afrika'da büyük miktarlarda yetiştirilebileceğini ortaya koyuyor.

Dr. Wendawek Abebe, "Bu bitki gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmada gerçekten çok önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Etiyopya'da temel tüketim maddelerinden biri olan ensetin yaklaşık 20 milyon kişi tarafından tüketildiği tahmin ediliyor.

Bu bitki Afrika'nın başka bölgelerinde yetiştirilmiyor. Fakat Güney Afrika dahil bazı ülkelerde yaban ensetine rastlanıyor. Bu da ensetin birçok bölgede yetiştirilebileceğine işaret ediyor.

Tarımsal araştırmalar ve modellemeye dayalı çalışmada ensetin 40 yıl içindeki potansiyeline bakıldı.

Uzmanlar, ensetin Etiyopya dışında Kenya, Uganda ve Ruanda dahil diğer Afrika ülkelerinde gıda güvenliğine katkı sağlayacağını söylüyor.

Araştırma ekibinden Londra'daki Royal Botanic Gardens'da görevli Dr. James Borrell, "Enset zorlu zamanlarda bir tampon mahsul olarak gıda güvenliğine yardımcı olabilir. Onu eşsiz kılan sıra dışı özellikleri var. Herhangi bir mevsimde yetiştirebiliyor ve herhangi bir mevsimde hasadını yapabiliyorsunuz. Ve yıllarca meyve veriyor" dedi.

Küresel ısınma karşısında gıda güvenliği için alternatif ürünler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

İnsanlar günlük kalorilerinin yaklaşık yarısını pirinç, buğday ve mısırdan alıyor.