Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 20.10.2024 - 12:31

Anne, Muhteşem Yüzyıl, Aldatmak, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde yer alan Vahide Perçin'in yaşamı merak ediliyor. NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde İsmet Hanım karakterine hayat verecek olan Vahide Perçin'in yaşamı araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi'nin İsmet'i Vahide Perçin kim, kaç yaşında, nereli? Vahide Perçin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Vahide Perçin, 2003'te yayımlanmaya başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Hırsız Polis dizisindeki Fulya rolüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007-2009 yılları arasında yayımlanan Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.

2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü.

VAHİDE PERÇİN EVLİ Mİ?

Vahide Perçin 1991'de Altan Gördüm ile evlendi. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2013 yılında eşinden ayrıldı.

VAHİDE PERÇİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bir İstanbul Masalı - Suzan Kozan

Hırsız Polis - Fulya

Annem - Zeynep Eğilmez

Adını Feriha Koydum - Zehra Yılmaz

Merhaba Hayat - Deniz Korel

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan

Göç Zamanı - Cennet

Anne - Gönül Aslan

Bir Zamanlar Çukurova - Hünkar Saraçoğlu Yaman

Aldatmak - Güzide Yenersoy

VAHİDE PERÇİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Anlat İstanbul - Hürrem

İlk Aşk - Nevin

İyi Seneler Londra - Ferda

Devrim Arabaları - Suna

Zefir - Ay

Ayhan Hanım - Ayhan Hanım

Kapı - Şemsa