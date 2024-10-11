Yusuf Akkaş kimdir? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kaç yaşında, nereli?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine dahil ettiği Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ilk kez konuştu. Akkaş ''Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim'' dedi. Peki, Yusuf Akkaş kimdir? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kaç yaşında, nereli?
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine daha önce adını açıklamadığı Köfteci Yusuf'u da ekledi. Türkiye ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla çalkandı. Peki, Yusuf Akkaş kimdir? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kaç yaşında, nereli?
YUSUF AKKAŞ KİMDİR?
Yusuf Akkaş, Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un kurucusu ve sahibidir. 1960 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde doğan Yusuf Akkaş, küçük yaşlardan itibaren ticaret hayatına adım attı.
1996 yılında İznik'te açtığı ilk köfte dükkanı, kısa sürede başarı elde ederek geniş bir müşteri kitlesine ulaştı ve bugün Türkiye'nin en büyük köfte restoran zincirlerinden biri haline geldi.
Etiketler: #Yusuf Akkaş #Köfteci Yusuf #kimdir?
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