Sanat dünyası yasta: Fatih Ürek’in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye’nin eğlence dünyasına damga vuran, neşesi ve enerjisiyle tanınan sanatçı Fatih Ürek, 107 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 30 Ocak Cuma günü kaybetmişti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Ürek için bugün öğle namazını müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

DOSTLARI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze töreni, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Törene; Seda Sayan, Gülben Ergen, Demet Akalın, Petek Dinçöz, Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Alişan ve Kuşum Aydın gibi çok sayıda sanatçı katıldı. Ürek’in naaşı camiye getirildiği sırada kardeşlerinin tabuta sarılarak döktüğü gözyaşları, çevredekileri derinden sarstı.

"SAHNELER ÖKSÜZ KALDI"

Törene katılan ünlü isimler, yakın dostları Fatih Ürek’e veda ederken duygu dolu anlar yaşadı:

Seda Sayan: "Fatih bizim için ölmedi, esprileri ve neşesiyle hep bizimle yaşayacak."



Gülben Ergen: "Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani! Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun."



Kuşum Aydın: "Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…"

Yonca Evcimik: "Başımız sağ olsun, çok eski dostumdu. Hayat gerçekten çok kısa."

Yeliz: "İçim çok yandı. Sahneler öksüz kaldı. Fatih demek eğlence ve pozitiflik demekti."

Özlem Yıldız: "En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm. İyi ki öpmüşüm, acımız çok büyük."

107 GÜNLÜK MÜCADELE SONA ERDİ

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ve durumu kritik seyreden Ürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tırnaklarıyla kazıyarak geldiği sanat dünyasında kendine has bir ekol yaratan Fatih Ürek, dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.

Ürek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.