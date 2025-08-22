Sararmış perdeleri bembeyaz yapmanın püf noktaları

Evin havasını değiştiren perdeler, bakımı ihmal edildiğinde kısa sürede gri ve soluk bir görünüme kavuşur. Özellikle tül ve dantel perdeler için beyazlığı korumak zor görünebilir. Ancak birkaç basit yöntemle perdeleriniz yeniden ışıl ışıl görünebilir.

1. ÖN YIKAMA İLE BAŞLAYIN

Perdeleri makineye atmadan önce, tozunu silkerek çıkarın. Ardından ılık su dolu geniş bir leğene 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. 30 dakika bu suda bekletmek hem kiri yumuşatır hem de beyazlamaya yardımcı olur.

2. KARBONAT VE SİRKE İKİLİSİ

Çamaşır makinesinde yıkarken deterjan gözüne 1 yemek kaşığı karbonat, yumuşatıcı gözüne ise yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Karbonat perdeleri beyazlatır, sirke ise hem yumuşaklık hem de ferahlık sağlar.

3. OKSİJEN BAZLI AĞARTICI KULLANIN

Klorlu çamaşır suyu perdeleri yıpratabilir. Bunun yerine, oksijen bazlı ağartıcı (sodyum perkarbonat içeren ürünler) tercih edin. Bu ürünler sararmış perdelerde oldukça etkilidir ve kumaşa zarar vermez.

4. ÇAMAŞIR MAVİSİ İLE EKSTRA BEYAZLIK

Geleneksel yöntemlerden biri olan çamaşır mavisi, perdelerin kar gibi beyaz görünmesini sağlar. Son durulama suyuna az miktarda ekleyebilir, ancak fazla kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

5. DOĞRU KURUTMA

Perdeleri mutlaka asarak kurutun. Direkt güneş ışığına maruz bırakmak perdeleri sertleştirebilir. Gölgede, hafif esintili bir ortamda kurutmak en doğru yöntemdir.