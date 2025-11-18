Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi, komşusundan şikâyetçi oldu: Zorla daireye girmeye çalıştı!

İstanbul Maslak'ta yaşayan müzisyen Asil Gök’ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E.'nin, uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık verdiği iddia edildi.

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

Sabah gazetesindeki habere göre; geçen pazartesi gecesi Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi.

Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

"UZAKLAŞTIRMA" TALEP ETTİLER

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.