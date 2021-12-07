Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı
Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından organ bağışı yaptığını duyurdu.
Sıla, organ bağışını yaptığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, takipçilerine de bu konuda çağrıda bulundu.
Organ bağışı belgesi ile poz veren 41 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu."
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