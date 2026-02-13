Selahattin Paşalı başrolde... Masumiyet Müzesi’ne Orhan Pamuk’lu gala

Orhan Pamuk’un 1970’li yılların İstanbul’unu burjuva hayatı, sınıfsal farklar ve yıkıcı bir aşk hikâyesi üzerinden anlattığı "Masumiyet Müzesi", dizi uyarlamasıyla Netflix kütüphanesindeki yerini aldı.



Romanın simgesel mekanlarından biri olan Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen gala gecesi; edebiyat, sinema ve sanat dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Geceye, eser sahibi Orhan Pamuk, yönetmen Zeynep Günay, yapımcı Kerem Çatay ve başrol oyuncuları tam kadro katıldı.

SELAHATTİN PAŞALI’DAN "KEMAL"E DUYGUSAL VEDA

Dizide Kemal karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, ilk iki bölümün gösteriminin ardından duygusal anlar yaşadı. Karakterine veda ettiğini belirten Paşalı, "Bu gece benim Kemal’e veda gecem. Bazı rollerin oyuncusunu bulduğuna inanıyorum. Eğer bu hayatta Kemal’in ruhu varsa, önce ona teşekkür ederim" sözleriyle performansının ardındaki manevi bağı dile getirdi.

Paşalı, partneri Eylül Lize Kandemir'in (Füsun) performansını ise "Ürkek bir başlangıçtan bir aslana dönüşmesini izlemek gurur vericiydi. Yarından sonra başına geleceklere hazır olsun" diyerek genç oyuncunun yakalayacağı küresel şöhrete işaret etti.

"AŞK BİR MUTLULUK MU, YOKSA SAPLANTI MI?"

1975 yılında başlayan hikâye, varlıklı Nişantaşı genci Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasındaki tutkulu ama imkansız bağı merkezine alıyor. Kemal’in sevgilisine ait eşyaları —bir küpe tekinden binlerce sigara izmaritine kadar— biriktirerek kurduğu müze, dizinin dramatik yapısının kalbini oluşturuyor.

Ertan Kurtulan’ın senaryosu, Pamuk’un sorduğu o kadim sorunun peşinden gidiyor: "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum."

TÜM DÜNYADA AYNI ANDA YAYINDA

Zeynep Günay’ın rejisiyle 1970’lerin İstanbul atmosferini yeniden canlandıran yapım, bugün (13 Şubat Cuma) tüm dünya ile aynı anda izleyiciye açıldı. "Masumiyet Müzesi", sadece bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda dönemin Türkiye’sine, modernleşme sancılarına ve insan ruhunun karanlık dehlizlerine ayna tutan bir hafıza çalışması olarak değerlendiriliyor.