Semih Saygıner'i canlandıracak oyuncu belli oldu: 'Usta' dizisi geliyor

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğu'nu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor. Merakla beklenen dizinin adı "Usta" olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Usta dizisinin başrol oyuncusu Ekin Koç oldu. 8 bölümlük dizinin senaryosunu Başar Başaran kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Umur Turagay üstlenecek.

Dijital bir platformda yayınlanması planlanan dizi, Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsünü anlatacak.

BARIŞ MANÇO FİLMİNDE ROL ALACAKTI

Öte yandan, Ekin Koç Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını konu alan filmde rol alacaktı ancak film iptal edildi. Yönetmen koltuğunda Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturması planlanan film hakkında Ekin Koç açıklamalarda bulunmuştu.

"RAFA KALKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.