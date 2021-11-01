Sette kriz çıkarttığı iddialarına, Esra Bilgiç'ten yanıt

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:42

Pakistanlı markanın reklam yüzü olan Esra Bilgiç' in çekimler sırasında istediği marka vitamin takviyesi gelmediği için kriz çıkarttığı iddia edildi.

Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen Bilgiç, istediği vitaminin takviyesinin beklediği markanın ürünü olmadığını görünce, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" dediği idda edildi.



Çekimleri 5 gün süren reklam filminde kaprisleri ile ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürülen oyuncu yapılan haberlere tepki gösterdi.

"HAKSIZLIK"

Hakkındaki iddialara ilişkin Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Bilgiç, şu ifadeleri kullandı;

"Çamur at izi kalsın, Çok ayıp. Bu yapılan haksızlık. Rica ederim çıkab haberlere itibar etmeyin"