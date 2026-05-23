Şevket Çoruh 'Bir efsane daha bitti' sözleriyle duyurdu: Arka Sokaklar resmen final yapıyor

23.05.2026 10:37:00
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un X'ten yaptığı "veda" paylaşımıyla "Arka Sokaklar"ın final kararı resmen doğrulandı. 2006'dan bu yana ekranlarda olan fenomen dizi, yıllar süren yayın hayatının ardından izleyicisine veda edecek. İşte ayrıntılar...
Türkiye'de televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak bilinen ve 2006 yılından bu yana her cuma akşamı ekrana gelen "Arka Sokaklar" dizisi final kararı aldı.

ŞEVKET ÇORUH’TAN DUYGUSAL VEDA: "BİR EFSANE DAHA BİTTİ"

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser'e hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. 

Çoruh veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. #arkasokaklar #kanald"

BİR DEVRİN SONU

Yıllar içinde kadrosuna birçok usta ismi dahil eden, toplumsal olaylara değinen senaryosuyla gündem olan "Arka Sokaklar", bu kararla birlikte televizyon tarihindeki altın sayfalarından birini kapatmış oldu.

