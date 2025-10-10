Sezonun ilk kaşığı sahibini buldu: 'Hatasız, kusursuz, mükemmel bir tabak...'

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eleme potasında yer alan 7 isim yarışmaya veda etmemek için kıyasıya rekabet etti. Gecenin ilk turunda ise şefler tarafından kaşık atıldı.

45 dakika süre verilen yaratıcılık turunda şefler tarafından verilen ana malzeme alıç oldu. Yarışmacılar akıcın ön planda olduğu tabaklar yapmak için kollarını sıvadı. Etabın sonunda yarışmacılardan Sezer'in tabağına şefler tarafından kaşık atıldı.

Somer şef, Sezer'in tabağı için şu açıklamada bulundu:

"Tabakta olmayan tek bir şey var... O da söylenebilecek bir söz. Mehmet şef zaten balığı bu sürede bu şekilde yapabilmenin ne kadar maharet istediğini bize de açıkladı ama olay orada bitmiyor. İnanılmaz keskin biraz dozunu kaçırsan bütün yemeği berbat edebilecek bir sosu o kadar düzenli kullanmışsın ki, muhteşem yakışmış...

Hatasız, kusursuz, mükemmel bir tabak..."

Böylece sezonun ilk kaşığı Sezer'in oldu.