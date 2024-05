Sherlock ve Hobbit'in yıldızı Martin Freeman vejetaryen olmayı bıraktı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:52

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:52

Ünlü oyuncu Martin Freeman, "Sherlock", "Hobbit", "The Fargo" ve "The Office" gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor. Ancak son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken konu, Freeman'ın yeme alışkanlıklarında yaptığı değişiklik oldu. Freeman, katıldığı bir radyo programında birkaç ay önce vejetaryen olmayı bırakıp hepçil olmaya başladığını açıkladı.

38 yıldır vejetaryen olarak hayatını sürdüren Freeman, artık "canının ne istiyorsa onu yediğini" belirtiyor. Ancak geçmişte et yerine geçen yemekleri yemeye alıştığı için bazen eski alışkanlıklarını özlediğini de ekliyor. Bununla birlikte, çok işlenmiş gıdaları tercih etmediğini ve daha sağlıklı seçimler yaptığını vurguluyor.

MARTİN FREEMAN KİMDİR?

Martin John Christopher Freeman 8 Eylül 1971'de doğdu. Freeman Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak yetiştirildi ve Hersham'daki Katolik okulu Cardinal Newman School'da ilk öğretimini gördü. Surrey'deki birbaşka Katolik okulu olan Salesian School'un ardından Londra'daki Central School of Speech and Drama'ya devam etti.

Freeman 18 televizyon programında, 14 tiyatro oyununda ve birçok radyo yapımında rol aldı. En bilinen rolü, The Office dizisindeki Tim Canterbury karakteridir. Bunların yanı sıra, Sacha Baron Cohen'in Ali G Indahouse (2002) ve Richard Curtis'in Aşk Her Yerde (2003) filmlerinde oynadı. Freeman birçok komik rolün yanında ciddi dramatik rollerde de yer aldı. Bunların ilki, BBC'nin tarihsel drama dizisi Charles II: The Power and The Passion'daki Lord Shaftesbury rolüydü.

2005 yapımı BBC dizisi The Robinsons'da başrol oynayan Freeman, 2007'de Gavin Claxton'ın yazıp yönettiği The All Together filminde oynadı. Aynı yıl Bill Kenwright yapımı The Last Laugh isimli tiyatro oyununda Roger Lloyd Pack, Jamie Hogarth ve Christopher Mellows ile rol aldı.

Faith No More grubunun I Started a Joke coverının video klibinde yer alan Freeman ayrıca BBC 6 Music kanalında programlar sundu. Mayıs 2009'da dört bölümlük bir komedi dizisi olan Boy Meets Girl'de başrol oynadı. Aynı yıl İngiltere yapımı Nativity (Türkçe adı;Yılbaşı Dilekleri filminde Paul Maddens rolünde oynadı. Sherlock Holmes öykülerinin güncel zaman uyarlaması olan BBC dizisi Sherlock'ta Doktor Watson karakterini canlandıran Freeman, bu rolüyle 2011 yılında BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Çeşitli zamanlama sorunlarının aşılmasının ardından, Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine önbölüm olarak üç film hâlinde çekeceği Hobbit filminde Bilbo Baggins rolünü Freeman'ın oynayacağı açıklandı. 2014'te yayınlanan Fargo adlı dizide Lester Nygaard rolünü canlandırmıştır. 2016 yılında ise Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı adlı filmde Everett Ross rolünü canlandırmıştı.